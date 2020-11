Plus de 30 personnes sont vues dans un court métrage qui cherche à montrer en détail tout ce que propose la PlayStation 5.

Par Alberto Pastor / Mis à jour le 19 novembre 2020, 22:06 AM

Au moment de lire ces lignes, vous serez sûrement nombreux à profiter de votre PlayStation 5 à la maison, qui étant donné le manque de stock, est devenue l’objet le plus recherché du moment, et pour fêter son lancement sur PlayStation, ils ont présenté un intéressant court avec Rubius dans lequel on voit des figures de la stature de Pedrerol, Ibai, Broncano, Michelle Jenner, Willyrex ou Carolina Marín, entre autres.

Accès illimité est le projet né des mains de NOOB, l’agence créative et société de production audiovisuelle du groupe Webedia, et avec beaucoup d’imagination cherche à montrer aux fans certaines des principales caractéristiques de la console nouvelle génération de Sony. La campagne a eu la participation de plusieurs des meilleurs talents représentés exclusivement par VIZZ, parmi lesquels Rubius, le principal protagoniste du court métrage, et le plus ambitieux de la marque au niveau local à ce jour.

La vidéo commence avec Mangel invitant Rubius à essayer PlayStation 5 avec un accès illimité, ce qui signifie qu’il ira beaucoup plus loin, pénétrant à l’intérieur de la console elle-même pour connaître en détail toutes ses fonctionnalités. Au cours de ce voyage particulier à travers l’univers PlayStation, Rubius rencontrera une trentaine de personnalités du monde du divertissement ou du sport, avec des noms comme Koke, Santiago Segura ou Joaquín Reyes, pour continuer à élargir la liste.

Dans les heures qui ont précédé la diffusion de ce court métrage, certains de ses protagonistes ont réchauffé les réseaux sociaux avec des messages invitant leurs millions d’abonnés à être très attentifs à la première de Unlimited Access.

