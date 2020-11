Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Capcom a confirmé il y a plusieurs mois que Resident Evil Village, le dernier opus de la ligne principale de la série, était en développement. Grâce à quelques bandes-annonces, nous avons vu que le projet est très prometteur, bien plus d’indices semblent indiquer que Capcom pariera beaucoup sur ce titre, puisqu’il prévoit des ventes très élevées.

La nouvelle itération de Resident Evil est en préparation et s’annonce comme le nouveau succès commercial de Capcom. L’informateur renommé de la franchise Dusk Golem (AestheticGamer1) en a profité pour parler de Resident Evil Village et des attentes élevées que Capcom aurait pour lui. Selon les informations de Dusk Golem, ce que Capcom prépare par rapport à Resident Evil Village est très important et cite 3 facteurs principaux.

Selon l’initié, “Capcom s’est rendu compte qu’il avait trouvé de l’or avec le jeu”, qui sera plus substantiel par rapport à Resident Evil 7, et la société s’attendrait à ce qu’il soit mieux reçu et noté que son prédécesseur. Une autre raison pour laquelle l’intérêt pour le jeu sera plus grand est qu’il profitera de l’inertie des nouveaux projets multimédias de Resident Evil.

Rappelons que 3 projets sont en production soit pour le cinéma soit pour la télévision: le film qui sera un redémarrage de la série, la série centrée sur la famille Wesker et la série CGI Resident Evil: Infinite Darkness, qui sera canon et aura également un roman graphique.

Capcom prédit que Resident Evil Village sera le jeu le plus vendu de la série

En conséquence, selon l’informateur, Capcom prévoit de vendre 11 millions d’exemplaires de Resident Evil Village avant mars 2025. Ce qui signifie que dans environ 4 ans, le titre se vendra plus au cours de la même période que son prédécesseur, Resident Evil 7 : Biohazard, qui sera sur le marché depuis 4 ans en janvier 2021 et a vendu 8,8 millions d’unités jusqu’à présent, selon les informations officielles de Capcom.

Cela dit, il deviendrait le titre de la franchise la plus vendue en tant que version individuelle, en tenant compte du fait que la tranche la plus vendue à ce jour est Resident Evil 7. Vous devez savoir que les rééditions du titre ne sont pas incluses, comme dans ce cas Resident Evil 5 est celui qui prendrait les devants, avec 11,9 millions d’exemplaires vendus en comptant les versions de la 7e génération de consoles (PlayStation 3, Xbox 360 et PC, y compris l’édition Gold) et la 8e génération de consoles (PlayStation 4, Xbox One et PC).

Quelle est votre opinion à ce sujet? Pensez-vous que Resident Evil Village deviendra le nouveau hit de Capcom? Dites le nous dans les commentaires.

Le film de redémarrage de Resident Evil est déjà en cours de tournage au Canada et de nouvelles photos du plateau de tournage sont récemment apparues.

Resident Evil Village fera ses débuts en 2021, mais il n’y a pas encore de date fixe. Il devrait être disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

