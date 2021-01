Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Avec Grand Theft Auto V, Rockstar Games et Take-Two Interactive ont obtenu un succès sans précédent et réalisé ce que beaucoup désirent: une œuvre intemporelle qui reste dans le goût du public au fil des ans. Ce fait a changé à jamais l’histoire de la franchise et bien qu’il y ait des rumeurs et des spéculations sur un nouveau Grand Theft Auto, la vérité est que la nouvelle génération de consoles continuera à voir GTA V et il semble que cette version pourrait recevoir une retouche intéressante.

GTA V pourrait être différent sur PS5 et Xbox Series X | S

Selon les informations publiées par l’initié de Rockstar Tez2, qui s’est avérée être une source viable à des occasions précédentes, la version de GTA V pour PS5 et Xbox Series X | S connaîtra un changement important car pour profiter de la puissance des nouvelles consoles , sera supporté par le moteur graphique RAGE, le même qui a été utilisé pour le développement de Red Dead Redemption 2 et dont les résultats impressionnants sont évidents. Selon l’initié, l’équipe en charge de ce qui sera la version la plus récente de GTA V a opté pour le moteur RDR 2 car il permet un nombre important d’améliorations visuelles qui ne seraient pas possibles même en travaillant avec le moteur d’origine, qui a été adapté depuis le début. lancement du jeu en 2013.

De même, les informations publiées par l’initié font référence à des détails inclus dans la récente mise à jour de GTA V, où le moteur RDR 2 est mentionné, mais ce n’est pas tout, car il a également été révélé qu’il existe des lignes de code qui suggèrent la migration du contenu de GTA Online vers la version Next-Gen.

Jusqu’à présent, il n’y a rien d’officiel de Rockstar Games sur les améliorations que la version Next-Gen de GTA V pourrait avoir et on sait seulement que son composant en ligne offrira un nouveau contenu et qu’il commencera pratiquement une nouvelle étape. . Quant au jeu de base, il continuera comme il est connu.

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source