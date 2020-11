Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 16/11/2020 13:56

Le 2 novembre Capcom a été victime d’un piratage massif par des tiers. Pour le moment, la société affirme qu’aucune information relative à ses clients ou associés n’a été divulguée, cependant, quelques détails intéressants sur ses futurs lancements ont été révélés.

Dans le cas de Resident Evil Village, il semble que sa date de lancement possible sera en avril 2021, si les informations de la fuite s’avèrent correctes. Mais ce n’est pas tout, car apparemment, Capcom travaille également sur quelque chose appelé Projet autoroute / village en ligne, qui est censé être une bataille royale.

Un autre fait intéressant est que la société prévoit de lancer un jeu de tir multijoueur appelé BOUCLIER, qui sera d’abord disponible pour les streamers de grands noms, bien que tous les détails supplémentaires soient inconnus pour le moment.

Sur les questions connexes, il est toujours possible que Resident Evil Village Je suis aussi arrivé à PS4 et Xbox One, mais ses développeurs ne sont pas sûrs à cent pour cent que cela soit possible.

Via: ResetEra

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.