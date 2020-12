Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Les Avengers de Marvel est l’un des plus gros flops de jeux vidéo de cette année, le jeu qui a coûté des millions de dollars Square Enix et Crystal Dynamics, Il n’a pas obtenu le succès escompté et le développeur cherche comment le sortir de la tragédie dans laquelle il se trouve. Maintenant, grâce à quelques fuites, on savait que Black Panther pourrait atteindre ce titre, avec une voix particulière.

Comme indiqué, l’acteur qui a donné vie à Kratos dans les jeux God of War, Christopher Judge, sera en charge de représenter le roi de Wakanda. Les fuites correspondent aux audios de Black Panther dans le jeu, que vous pouvez écouter ci-dessous.

Ce n’est toujours pas officiel, mais très probablement. D’un autre côté Marvel’s Avengers a reporté l’arrivée de Kate Bishop, il faudra donc attendre l’annonce de Panthère noire. Nous ne savons pas si le jeu sera toujours en vie lorsque ces changements arriveront.

