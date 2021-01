Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 06/01/2021 15:01

Un nouveau rapport note que le prochain jeu Assassin’s Creed n’arrivera pas en 2021, mais le sera jusqu’en 2022 quand on voit une expérience totalement dédiée à la PS5, Xbox Series X | S et PC. Cela ne devrait pas être une énorme surprise, d’autant plus que les derniers jeux de la série mettent plus de temps à arriver sur le marché.

Cette information vient du youtubeur français, xj0nathan, qui a même mentionné que le prochain Assassin’s Creed est développé par Ubisoft Sofia, le studio bulgare de l’entreprise. Dans le passé, cette équipe était responsable d’Assassin’s Creed Rogue et d’Assassin’s Creed III: Libération, donc ils ont déjà une expérience avec la série.

De même, il a été commenté que le jeu se déroulerait dans la Chine ancienne et, étant donné que Valhalla a abordé le sujet du COVID-19, il est probable que les segments de l’ère actuelle soient quelque peu liés à ce pays. Cependant, xj0nathan ne partage pas les sources de ses informations, donc actuellement ce n’est qu’une rumeur et il n’y a rien de confirmé. Ubisoft n’a pas publié de déclaration officielle et nous doutons qu’ils le fassent dans un proche avenir.

Quant à 2021, Ubisoft proposera deux extensions solo pour Assassin’s Creed: Valhalla. Sur les questions connexes, Ubisoft continuera à soutenir ce jeu «pendant longtemps». De même, le premier DLC pour Immortals Fenyx Rising semble arriver plus tôt que prévu.

Via: Bande dessinée

Après un litige juridique, ce jeu est de retour dans les magasins numériques

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.