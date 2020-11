Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 25/11/2020 08h59

Il semble que la rumeur PSVR 2 est déjà en développement. Il a été récemment découvert un brevet soulignant l’existence du casque de réalité virtuelle tant attendu pour la PS5, ce qui pourrait nous offrir une série d’éléments assez intéressants.

Selon LetsGoDigital, un brevet pour un nouveau PSVR indique que ce casque présentera un design plus léger et plus confortable. De même, le HMD, l’écran du viseur, permettrait la connexion à une PlayStation et à un PC. Cependant, le plus intéressant est que aurait retour haptique, qui serait utilisé pour améliorer l’immersion du joueur.

De la même forme, on parle d’implémenter un éclairage LED et des capteurs qui reconnaissent si le casque est utilisé correctement. Voici ce qui est mentionné sur le site à ce sujet:

«Un capteur génère des signaux qui indiquent si le casque est utilisé correctement. Le capteur peut être un capteur de pression, de mouvement ou d’étirement, ou il peut s’agir d’une caméra qui prend des images de l’utilisateur et utilise la reconnaissance d’image pour déterminer si le casque est correctement positionné. En outre, un ou plusieurs émetteurs de lumière (LED) et / ou un ou plusieurs générateurs de retour haptique peuvent être montés sur le casque ».

Comme toujours, ce n’est qu’une rumeur, et les brevets ne garantissent pas toujours que quelque chose est déjà en développement. Cependant, ces implémentations semblent tout à fait possibles. Nous ne pouvons qu’attendre de voir ce que Sony décide de faire à ce sujet. Dans les rubriques connexes, une nouvelle mise à jour pour la PS5 est désormais disponible. De même, la PS5 a eu le lancement le plus réussi d’une console pour Sony.

Via: LetsGoDigital

