Jeux Telltale Il est de retour et les fans ont déjà hâte d’en savoir plus sur ses futurs projets. L’un des plus attendus est Le loup parmi nous 2, et une récente vague de rumeurs suggère que nous verrons la nouvelle aventure de Bigby pendant le Récompenses du jeu dans quelques jours.

De même, les premiers détails sur TWAU 2, comme quoi Bigby sera à nouveau le protagoniste, bien qu’apparemment il y aura des sections dans lesquelles nous pouvons jouer en tant que Blanche-Neige. Encore une fois, l’histoire se déroulerait en New York, mais nous verrons aussi certains segments se développer dans la ville de Vermont. Au total, il y aurait cinq épisodes et sa date de sortie est prévue pour la fin de 2021 en Xbox One, PS4 et PC.

Dernier point mais non le moindre, on dit que l’acteur de voix populaire, Boulanger Troy, jouera un rôle important dans l’histoire, bien que les détails sur qui sont inconnus pour le moment.

