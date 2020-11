Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il semble que de mauvaises nouvelles arrivent pour tous les propriétaires d’une Nintendo Switch, en particulier pour ceux qui sont fans de FPS. Ce qui se passe, c’est qu’une nouvelle rumeur indique que la version Nintendo Switch de DOOM Eternal a été annulée.

Ce qui se passe, c’est que plusieurs utilisateurs de Twitter disent qu’aujourd’hui, le 19 novembre, ils ont reçu un appel d’employés de GameStop, une chaîne de vente de jeux vidéo populaire aux États-Unis. Dans celui-ci, ils les informent qu’ils ne recevront pas DOOM Eternal pour Nintendo Switch puisque le port a été annulé.

«GameStop m’a appelé pour me dire que DOOM Eternal pour Switch est annulé. Je ne sais pas si c’est vrai ou non, mais je pense que je devrais le révéler », a déclaré Wyatt Mitchell, un utilisateur de Twitter. “Il se pourrait qu’ils viennent d’annuler ma prévente et qu’ils aient été déformés, mais le feraient-ils si le jeu devait sortir?”

La situation ne s’arrête pas là. Les utilisateurs de ResetEra qui discutent du problème ont découvert que DOOM Eternal avait également disparu de magasins comme Amazon et Best Buy. Ainsi, il n’est plus possible de le séparer dans ces boutiques en ligne

Bethesda n’a pas annoncé l’annulation de DOOM Eternal

Il est important de noter que Bethesda n’a fait aucune annonce à cet égard. Donc pour le moment, nous vous recommandons de prendre ces informations avec un grain de sel.

Après tout, il est toujours possible que seule votre version physique ait été annulée. Nous serons à l’affût et vous informerons lorsque nous en saurons plus.

Et vous, qu’en pensez-vous? Pensez-vous que DOOM Eternal pour Switch a vraiment été annulé? Dites le nous dans les commentaires.

DOOM Eternal est disponible pour Xbox One, PlayStation 4 et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce FPS si vous suivez ce lien.