Batman: la série animée C’était une série animée qui a été diffusée de 1992 à 1995 avec 85 chapitres répartis sur deux saisons. La série a été très bien accueillie par la critique en raison de son thème sombre, ainsi que de son excellente animation et d’une distribution stellaire de voix. Il avait également de belles histoires à raconter sur des personnages bien-aimés comme Harley Quinn ou M. Freeze lui-même.

Maintenant, le panorama a explosé à cause de rumeurs assez savoureuses qui viennent de CBR, où ils annoncent que HBO Max travaille sur une suite à la série. L’information a été diffusée sur le talk-show “Fatman Beyond”, par Marc Bernardin et Kevin Smith, deux géants de l’industrie de la bande dessinée, des séries et du cinéma.

Dans le programme Mac Bernardin a assuré que “HBO Max essaie de faire une suite à Batman: la série animée.” Puis son collègue, Kevin Smith, il a ajouté et précisé que: «Je ne suis pas impliqué, mais j’ai aussi entendu cela et je l’ai entendu par des personnes très fiables. Je pense que c’est réel, je ne pense pas que ce soit une rumeur, c’est une idée dont l’heure n’est pas seulement venue, mais est arrivée, et il fume une cigarette ».

Croisons les doigts pour que cela se produise.

