Si vous êtes un fan de Mass Effect, vous savez sûrement qu’au cours des derniers mois, il y a eu de fortes spéculations sur le lancement possible d’une trilogie remasterisée de la série. Cependant, des mois ont passé et l’existence de cette compilation n’a pas été officialisée. La bonne nouvelle est qu’il semble que les fans n’auront plus à attendre longtemps, car Electronic Arts serait très proche de confirmer le développement du titre.

Des rumeurs sur la sortie d’une trilogie améliorée Mass Effect ont commencé à circuler sur Internet en mai de cette année grâce aux informations non officielles du journaliste et initié de GamesBeat Jeff Grubb. Depuis, les rumeurs se sont renforcées grâce aux indices des magasins et des agences de notation qui indiquaient que le titre était une réalité, on dit même que le titre s’appellera Mass Effect: Legendary Edition.

Cependant, ni BioWare ni Electronic Arts ne l’ont confirmé, mais il semble que cela changera très bientôt. Ce qui vous fait penser que c’est qu’Electronic Arts (via VG247) a tenu hier sa dernière réunion au cours de laquelle il a discuté de questions financières et a révélé que dans les prochaines versions, il y avait 2 titres, l’un de la série EA Originals, et l’autre sera un remastering. Les deux arriveraient sur le marché avant la fin de cet exercice (avant avril 2021).

Dans le cas où vous l’avez manqué: BioWare travaille peut-être déjà sur Mass Efect 4.

Des sources suggèrent que la compilation de Mass Effect sera révélée demain

Cela indique qu’il s’agit de la trilogie Mass Effect remasterisée, qui comprendrait les 3 premiers titres principaux de la série, ainsi que le DLC de chacun. Ce qui renforce encore plus cette idée, c’est que, comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours, demain novembre sera célébré le Jour N7, au cours duquel les fans célèbrent tout ce qui touche à la série et il y aura un événement auquel les acteurs de la voix participeront. des personnages originaux du jeu.

Mais cela ne s’arrête pas là, car aujourd’hui le journaliste d’Eurogamer Tom Phillips a laissé entendre que quelque chose d’important serait annoncé dans l’émission spéciale en invitant tous les fans à prendre connaissance du portail BioWare. Jeff Grubb a également suggéré que cette invitation est due au fait que la remasterisation sera enfin annoncée.

Si vous souhaitez être informé de cette annonce, nous vous invitons à vérifier LEVEL UP demain, car nous aurons tous les détails sur cette éventuelle annonce.

Se demander pourquoi. https://t.co/QuMvy19FnF – Jeff Grubb (@JeffGrubb) 6 novembre 2020

Vous attendez avec impatience la remasterisation des jeux Mass Effect? Pensez-vous que cela deviendra réalité? Dites le nous dans les commentaires.

Une chose que vous devez savoir est que si la trilogie améliorée comprendra le DLC pour les 3 premiers jeux, elle n’aurait pas d’options multijoueurs en ligne. En outre, les dernières informations non officielles indiquent qu’il a été retardé jusqu’en 2021 et qu’il n’atteindra pas Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus d’informations sur Mass Effect en visitant cette page.

