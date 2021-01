Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Les rumeurs et les fuites dans l’industrie du jeu vidéo doivent toujours être prises avec une grande prudence, car elles abondent et beaucoup peuvent être plus fausses le “pour toujours ensemble” de votre ex. Cependant, nous trouvons parfois très difficile de ne pas être enthousiasmé par certaines rumeurs comme celle qui a maintenant fuité sur 4Chan.

Il s’avère qu’un Nintendo il aurait fui qui exécutera une Nintendo Direct fin janvier ou début février et que l’une des nouveautés de cet événement serait la présentation officielle de Super Mario Odyssey 2, la suite de la dernière aventure de Mario.

La première partie de ce jeu est sortie en 2017, elle a été très bien accueillie et nous a laissé de grands moments comme le téton de Mario qui a fait sensation sur internet. Selon le courrier divulgué, nous aurons également plus de nouvelles sur d’autres jeux comme Super Mario 3D World + Bowser’s Fury et l’arrivée de Fall Guys sur Nintendo Switch.

Le nom interne du projet Odissey est RedStar, dans ce rapport, il serait annoncé comme RedStar Sequel (pas encore de titre). Nous espérons de tout cœur que cette rumeur est vraie.

