L’incertitude et les doutes entourant Halo Infinite ont augmenté après cette avance malheureuse et l’annonce ultérieure de son retard. Étant l’un des jeux qui émergeait comme le produit phare de la Xbox Series X | S, ce qui s’est passé a laissé un goût doux-amer chez les fans, car ils devront attendre plus longtemps, mais ils ont confirmé que le projet continuait d’avancer et que Microsoft s’efforce de le concrétiser. Port. Précisément, cela pourrait également ouvrir la porte à un grand lancement qui impliquerait plus que la livraison que tout le monde attend.

Selon les informations de Comicbook, le compte Twitter, Gaming Leaks & Rumors, a révélé des informations liées aux plans autour de Halo Infinite qui couvriraient bien plus que le début de cet épisode. En ce sens, le compte fait référence au fait que Halo Infinite fonctionnerait avec un modèle similaire à celui de Halo: The Master Chief Collection, c’est-à-dire que Halo Infinite serait le titre de lancement et que certaines livraisons qui le compléteraient seront lancées.

À cet égard, les plans auxquels le compte avait accès, bien que sans révéler les sources, indiquent qu’il y aurait un RTS qui serait en soi le troisième volet de Halo Wars, qui à son tour reprendrait un projet sur lequel on travaillait autrefois. à Halo et le réaliser. Le détail ici serait que l’histoire se déroulerait du point de vue d’Atriox après avoir quitté l’installation 00, l’Arche, et avoir continué avec la bataille de Spirit of Fire, de sorte qu’elle chercherait à montrer le lien que ce fait aurait avec Halo Infinite.

En revanche, le deuxième jeu serait une aventure parallèle à Halo Infinite qui suivrait le chemin de l’équipe d’Osiris pendant que se déroulent les événements du jeu principal. De ce point de vue, il semblerait que Halo Infinite, en plus d’être un opus complet, serait également une plate-forme qui mènerait à différents jeux connexes.

Cependant, ce n’est rien de plus qu’une rumeur, car 343 Industries n’a rien révélé à ce sujet et s’est récemment excusé pour le manque d’informations sur Halo Infinite.

Halo Infinite est toujours en développement et devrait sortir en 2021. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes.

