369 Studio a repris le projet après qu’il ait été «abandonné et saboté» par les créateurs originaux.

Rune 2, une suite du classique culte, est sorti l’année dernière, décevant les critiques et le public, et pratiquement abandonné par ses développeurs d’origine. Maintenant, un an plus tard, Rune II: Decapitation Edition, un réinventer complètement de cette aventure se déroulant à l’ère des Vikings, qui s’accompagne de plus d’action, de contenu et d’une nouvelle équipe à la barre. En fait, dans sa description, nous pouvons lire l’affirmation selon laquelle le jeu a été “abandonné et saboté” par les créateurs originaux.

Rune II: Decapitation Edition est maintenant disponible sur Steam, et ce relooking complet a été réalisé par 369 Studio. Sur le site Web du propre magasin de Valve, ils affirment que le jeu a été complètement repensé, en particulier dans l’histoire, qui racontera maintenant un complot de trahison, de renaissance et de vengeance; dans un voyage qui nous mènera Midgard pour sauver la ville et écraser Loki en chemin.

C’est la réinvention la plus folle de Rune 2 créée par un nouveau studio après l’échec initial.Le jeu nous met dans la peau d’un guerrier qui doit affronter toutes sortes de créatures pour mener à bien sa mission: des êtres légendaires aux bêtes sauvages. Pour ce faire, il faudra obtenir dans le processus les armes et les connaissances nécessaires pour affronter Loki et mettre mettre fin à son plan pour avoir un cycle sans fin de Ragnarok. Pour ce faire, on peut même invoquer le pouvoir des divinités vikings telles que Odin, Hel ou Thor. Dans une aventure qui peut être appréciée seul, mais qui peut également être jouée en ligne avec des amis

Le système de combat a également complètement changé. Maintenant, il y aura plus de stratégie grâce aux nouvelles techniques d’esquive et d’attaque, combinant les mouvements pour finir avec un résultat beaucoup plus sauvage que jamais, puisque les mouvements finaux montreront comment les ennemis sont démembrés ou décapités, et leurs membres mutilés peuvent même être utilisés avec des armes. Vous pouvez consulter notre examen de Rune 2 pour voir quels changements ont été apportés.

En savoir plus: Rune 2 et PC.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');