Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

L’intérêt des utilisateurs pour les jeux est quelque chose de très changeant, généralement le plus haut pic de joueurs se situe au lancement du titre, car les attentes sont élevées et personne ne l’a essayé, mais ce n’est pas toujours le cas et avec Rust il y a plus que prouvé, sept ans après sa sortie en décembre 2013, le titre est revenu à la vie en battant des records de joueurs sur Steam. Grâce à Steam Charts (via PCGamesN), nous avons pu voir que Rust a réussi à atteindre 244000 joueurs simultanément sur Steam, battant son propre record établi il y a quelques semaines pour la plupart des utilisateurs simultanément sur la plate-forme Valve.

Tu peux lire: Battlefield 6 aurait des batailles allant jusqu’à 128 joueurs et serait une guerre moderne

Il a commencé l’année 2021 et est apparu dans le top des jeux les plus populaires nul autre que Rust, le titre de Studios Facepunch il était sur toutes les lèvres et a battu le record de Steam avec jusqu’à 204 000 joueurs simultanément sur la plateforme. Ce record n’a pas duré longtemps, puisque Rust lui-même l’a de nouveau dépassé avec plus de 40 mille joueurs de plus que le chiffre précédent.

Les raisons de ce succès sont assez évidentes. Le jeu a atteint de nouveaux niveaux depuis la création du serveur Egoland, créé par certains des influenceurs les plus populaires du monde hispanique: Rubius, Ibai et Grefg, qui ont donné un nouvel air au titre.

Rust continue sur sa vague de popularité, il ne serait donc pas surprenant qu’il bat à nouveau son record Steam pour la troisième fois au cours du même mois.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord