Les iPhone 12 ne sont pas faits pour les jeux, comme l’indiquent les premiers tests de batterie sur les derniers téléphones d’Apple.

Écrit par Christian Collado

Vous feriez mieux d’éviter le nouvel iPhone 12 si vous faites partie de ceux qui peuvent passer des heures à jouer avec le mobile.

Ou, du moins, c’est ce que l’un des premiers tests de batterie réalisés sur les nouveaux appareils Apple réalisés par PhoneArena, où ils ont décidé de réduire au maximum les capacités de la batterie des nouveaux iPhone 12 et 12 Pro, pour finir par découvrir que, malheureusement, les nouveaux modèles ne sont pas au niveau attendu.

Eh bien, bien que les résultats concernant l’utilisation “normale” des appareils sont corrects, les tests en jouant ont fini par surprendre dans les tests en proposant résultats bien inférieurs à l’attendu.

L’iPhone 12 ne dure que 3 heures de lecture

Le premier des tests consiste en vérifier combien de temps les appareils tiennent surfer sur Internet, une utilisation plus ou moins courante que la plupart des propriétaires de smartphones font au quotidien.

Dans ce cas, l’Apple A14 met sur la poitrine En offrant des résultats qui dépassent même les précédents iPhone 11 et 11 Pro en réalisant plus de douze heures et demie, étant seulement un peu en dessous de certains des principaux présages en termes de batterie comme le Galaxy S20 – dans sa variante avec une puce Snapdragon – ou le Google Pixel 5.

La première grande surprise survient dès que vous commencez à tester le la résistance appareils lors de la consommation d’un autre type de contenu.

Et c’est que dans tests de lecture vidéo, les iPhones ne peuvent atteindre un peu plus de six heures et demie, une diminution significative par rapport à plus de sept heures de l’iPhone 11, bien que dans la lignée de l’iPhone 11 Pro et bien en deçà des modèles comme le Galaxy S20.

Mais la chose la plus frappante à propos de ce test vient au moment de tester l’autonomie des téléphones lors des jeux.

Selon PhoneArena, les résultats étaient si surprenants qu’ils ont été contraints de répéter les tests pour éviter que cela puisse être une sorte d’échec.

Et c’est qu’en jouant des titres comme Call of Duty: Mobile ou Minecraft, téléphones ils n’ont duré que trois heures, moins de la moitié de ce que les modèles de la génération précédente ont pris en charge, et bien moins que les récents rivaux Android tels que le Samsung Galaxy S20 FE, capable d’atteindre le huit heures et demie.

On ne sait pas si le comportement des appareils est dû à une sorte de problème d’optimisation, ou si, au contraire, c’est le fonctionnement normal des téléphones – de PhoneArena ils affirment que, dès que les jeux ont été abandonnés, l’autonomie est revenue à des nombres normaux.

Dans tous les cas, il est clair que l’autonomie semble avoir été à l’arrière-plan dans cette génération d’iPhone, après deux générations consécutives en tant que leaders à cet égard.