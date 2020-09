C’est le 4 septembre 2014 que l’auteur-compositeur-interprète argentin Gustavo Cerati a quitté ce monde pour laisser un héritage immortel sur Terre. Il est l’un des musiciens latino-américains les plus idolâtrés et les plus importants de tous les temps.

Sur Instagram, sa fille Lisa Cerati a mis en ligne une vidéo dans laquelle le rockeur argentin est vu peu de temps après la naissance de Lisa. Le musicien a l’air heureux, épanoui comme un père et un homme. C’est une estampe qui montre l’un des moments les plus intimes d’un homme dont la musique touche des milliers de cœurs.

«Mon père était un grand parrain, avec Beni et avec moi. Nous avons eu une connexion terrestre courte mais très intense. Et aujourd’hui je sais qu’il continue de nous écouter et de nous guider. De tous les êtres humains, si je pense que quelqu’un peut transcender le temps et l’espace, c’est bien lui! hehe », a déclaré Lisa dans ce post.

«Mon père était un grand parrain, avec Beni et avec moi. Nous avons eu une connexion terrestre courte mais très intense. Et aujourd'hui je sais qu'il continue de nous écouter et de nous guider. De tous les êtres humains, si je pense que quelqu'un peut transcender le temps et l'espace, c'est bien lui! hehe », a déclaré Lisa dans ce post.

La vidéo a plus de 95 mille vues et 3000 commentaires. En eux, les amis, la famille et les adeptes racontent à Lisa la personne formidable de son père et certains des moments qu’ils ont pu partager avec lui.

Le compte Instagram de Lisa est une énorme collection de nombreux moments spéciaux pour la famille Cerati. Gustavo, dans beaucoup d’entre eux, a l’air plein et heureux d’être entouré de ses êtres les plus aimés.

Cerati a eu deux enfants avec l’ex-mannequin et artiste chilienne Cecilia Aménabar, qui s’appellent Lisa María et Benito.

Gustavo Cerati et l’adieu d’une légende du rock

Le guitariste et leader du groupe Soda Stereo a subi un accident vasculaire cérébral en 2010 qui l’a conduit à sombrer dans le coma qui a duré quatre longues années. Près d’un mois après son 55e anniversaire, Cerati est décédé en 2014 d’un arrêt cardiorespiratoire à Buenos Aires, en Argentine.

Le 27 août 1984, Cerati a changé le visage du rock latino-américain avec le premier album de Soda Stereo dans lequel un son rock a été entendu, combiné avec du ska et quelques autres coups de pinceau qui lors du montage ont fait tourner les yeux de milliers de mélomanes. pour voir l’un des groupes qui deviendraient des piliers du rock de ce côté du monde.

Cependant, c’est avec l’arrivée de l’album Canción Animal, le 7 août 1990, que le groupe atteint le sommet de sa carrière. Cet album est considéré comme l’un des plus emblématiques de l’histoire du rock en espagnol.

«Animal Song est la réponse à tant de sophistication, le premier disque dans lequel Gustavo Cerati commence à se considérer comme un héritier du rock argentin des années 70. L’esprit valve des vieux disques de Pescado Rabioso, Color Humano et Vox Dei; couplées aux guitares bruyantes pré-grunge, dirigées par des groupes comme Screaming Trees, Smithereens et Pixies, elles ont formé le cadre de référence pour la rénovation. De ce mélange entre passé et présent est né un disque aussi durable que les refrains de « A Million Light Years », « (On) The Seventh Day » et, surtout, « Of Light Music » « , a écrit quelqu’un dans le magazine Rolling Stone en 2007.

Soda Stéreo a rompu en 1997 et Gustavo Cerati a décidé de s’engager seul. Il a eu une carrière solo très réussie. Le 15 mai 2010, après un concert à Caracas, le chanteur a subi un accident vasculaire cérébral dont il ne s’est plus réveillé. Le panthéon du rock lui a ouvert ses portes en 2014 pour en faire une légende.

