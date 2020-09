Nintendo a confirmé cette semaine qu’elle avait interrompu la production sur tous les modèles actuels de la famille de systèmes de jeu portables 3DS, ce qui met fin au cycle de vie de la plate-forme après neuf ans.

La 3DS sort avec un gémissement. Nintendo n’a fait aucune annonce officielle sur le sujet au moment de la rédaction; Au lieu de cela, Nintendo a discrètement ajusté son site Web japonais à un moment donné pour noter que tous les modèles actuels de la 3DS n’étaient plus disponibles. Personne n’a remarqué le changement jusqu’à il y a quelques jours, lorsque la nouvelle a éclaté via Twitter sur les jeux japonais. Nintendo of America, dont le siège est à Redmond, Washington, a ensuite révisé son site Web pour supprimer toute mention de la 3DS, à l’exception de quelques documents de support. Tout est juste parti maintenant.

C’est une étrange fin à une étrange aventure pour la 3DS, le dernier et peut-être le dernier des appareils de jeu portables dédiés de Nintendo. Les systèmes portables de Nintendo sont la pierre angulaire de l’industrie des jeux depuis un peu plus de 30 ans; des 10 meilleures consoles les plus vendues de tous les temps, en 2020, 2 des 3 meilleures sont des portables Nintendo. Plusieurs des plus grandes franchises de Nintendo, telles que Pokemon et Fire Emblem, ont débuté sur les portables ou s’y sont fait un nom.

À partir de 1989, avec la sortie de la Game Boy originale en «briques grises», Nintendo avait un marteau presque incassable sur l’espace de jeu portable. Quelques entreprises ont tenté de pénétrer cette extrémité du marché au fil des ans, mais la plupart de ces systèmes concurrents, tels que le Wonderswan ou le Neo Geo Pocket Color, sont désormais des notes de bas de page historiques.

Sega a réussi à poser un défi à Nintendo dans les années 1990 avec la Game Gear, un système plus puissant qui offrait un écran rétroéclairé en couleur, qui se situait sur l’un des points faibles les plus notoires de la Game Boy originale. La courte durée de vie de la batterie et la bibliothèque de logiciels limitée de la Game Gear se sont révélées être des points de friction, mais ce fut encore un succès modeste. Son successeur, le Nomad 16 bits, a été condamné à ses débuts par la prise de décision tristement mauvaise qui était une caractéristique de Sega dans les années 90, ainsi que par les débuts nord-américains de Pokemon Red and Blue sur la Game Boy. Depuis, il a développé une base de fans dans la communauté des jeux rétro et est une trouvaille prisée des collectionneurs.

Le concurrent le plus puissant que Nintendo ait jamais eu était la PlayStation Portable de Sony, un appareil flexible capable de lire ses propres disques optiques. Il a été créé en 2004, et bien que son PDSF initial de 249,99 $ se soit avéré être une pierre d’achoppement, il a immédiatement attiré une foule de passionnés de technologie. Sony semblait vouloir utiliser la PSP pour ouvrir un nouveau front dans la distribution de films et a proposé une gamme complète de films sur Universal Media Disc (UMD) pour la lecture sur le système. Les amateurs de gadgets ont également apprécié la PSP pour la facilité avec laquelle elle pouvait être piratée, qui permettait aux joueurs d’installer un micrologiciel personnalisé et d’utiliser les PSP comme des plates-formes d’émulation ou de médias portables à stockage élevé. Le PSP serait finalement retiré en 2014 après une exécution réussie, vendant 80 millions d’unités tout au long de son cycle de vie; son successeur, la PlayStation Vita 2012, a attiré une petite base de fans fervents, mais n’a pas pu rivaliser avec le marché du jeu mobile alors mature et a vendu une fraction de ce que la PSP avait.

Même lorsque Nintendo semblait être totalement à la dérive avec ses consoles de salon – par exemple, voyez le calendrier de sortie lent de la GameCube, ou l’échec constant des ventes de tous les principaux titres tiers sur la Wii – il avait toujours ses ordinateurs de poche pour garder les lumières allumées. . Pour beaucoup de ses clients, Nintendo est simplement un jeu portable… ou plutôt, c’était à un moment donné.

La montée, la montée, la chute soudaine et la lente remontée

Ce qui a finalement commencé à saper la domination de Nintendo n’était pas une erreur particulière de la société, mais plutôt la marche de la technologie. Alors que les smartphones ont commencé à devenir une plate-forme de jeu viable à la fin des années 2000 et au début des années 2010, il est devenu moins attrayant pour les consommateurs d’emporter un deuxième gadget avec eux uniquement à des fins de divertissement.

Même ainsi, la Nintendo DS était toujours un énorme succès dans les années 2000. Il avait un design unique à double écran – d’où son nom acronyme – avec un moniteur typique et un écran tactile avec un stylet. Il n’y avait rien d’autre de tel sur le marché, et il y avait une récolte exceptionnelle de jeux qui tiraient parti des fonctionnalités de DS pour offrir des expériences qui n’étaient disponibles nulle part ailleurs.

Qu’il s’agisse des propres titres propriétaires de Nintendo, comme Mario Kart DS et Pokemon Black and White, ou des offres tierces fortes telles que Phoenix Wright et Castlevania: Portrait of Ruin, cela valait le temps de tout passionné d’avoir une DS dans la maison. .

La DS a également vu le début de la série Brain Age de Nintendo, une collection de mini-jeux conçus par un neuroscientifique japonais pour lutter contre les effets du vieillissement sur le cerveau humain. Comme avec la Wii, de nombreux systèmes DS ont été mis entre les mains de personnes qui n’auraient normalement pas possédé de système de jeu.

Un autre grand succès occasionnel était Nintendogs de Shigeru Miyamoto, un simulateur destiné aux joueurs japonais qui n’avaient pas d’espace de vie pour leurs propres animaux de compagnie, qui offrait la possibilité de nommer, marcher, toiletter et jouer avec un chiot virtuel. Le projet est né des propres expériences de Miyamoto en tant que nouveau propriétaire d’un animal de compagnie et a également conduit à une nouvelle politique officielle de Nintendo où Miyamoto n’était plus autorisé à parler en public de ses nouveaux passe-temps.

Nintendo avait fait beaucoup de bons mouvements avec la DS, et cela avait porté ses fruits, avec un pic d’environ 31,1 millions d’unités DS vendues en 2009. (Vous pouvez faire valoir que les mises à niveau matérielles constantes et incrémentielles de Nintendo gonflent ses chiffres de vente – il y aura toujours des fous qui posséderont quatre itérations de la même console, juste pour les avoir – mais 31 millions font 31 millions.)

Naturellement, cela signifiait que Nintendo publierait éventuellement un suivi de la DS, et l’a fait en mars 2011 avec la 3DS. Il a conservé le même design à double écran, tout en ajoutant une vitrine numérique (que la DS n’avait pas jusqu’à son troisième modèle, la DSi), une tonne d’applications bonus, une compatibilité ascendante complète avec les jeux DS et, surtout, la capacité pour afficher des effets 3D sur son écran supérieur sans que le joueur ait besoin de porter des lunettes spéciales. Sur le papier, la 3DS était un slam dunk.

Il a bombardé rapidement.

Il y avait plusieurs facteurs qui entraient en jeu. Le plus discuté d’entre eux était le PDSF de la 3DS au lancement, 250 $ US, qui était le prix le plus élevé jamais fixé par la société à un système portable. De nombreux consommateurs hésitaient au prix, en particulier lorsque le même argent pouvait être utilisé pour acheter plusieurs dizaines de jeux mobiles pour des appareils que de nombreux consommateurs avaient déjà traîner. Le modèle de lancement du matériel était également étrangement petit, ce qui rendait inconfortable pour les adultes de jouer pendant de longues périodes sans souffrir de crampes aux mains.

L’effet 3D stéréoscopique a été présenté comme une technologie impressionnante, même si elle a causé une fatigue oculaire beaucoup plus rapidement que les images 2D typiques. Nintendo est allé jusqu’à attacher un avertissement à tous les produits 3DS que les enfants de moins de six ans ne devraient pas du tout jouer à la 3DS, car leurs yeux sont encore en développement. Cela a pris une grande partie de la population cible de Nintendo – les jeunes enfants et leurs parents – hors de la table pour le lancement de son produit.

Enfin, la 3DS était initialement livrée avec une gamme de lancement notoirement faible, sans qu’aucune des franchises de marque de Nintendo ne soit trouvée. En fait, le jeu le plus médiatisé du lot était un portage du Super Street Fighter IV de Capcom, un an. C’était une tempête parfaite d’erreurs incontrôlées et non forcées.

Rampant de l’épave

En juillet 2011, Nintendo a tenté d’endiguer l’hémorragie avec une réduction de prix, abaissant le PDSF initial de la 3DS de 250 $ à 170 $ en Amérique du Nord. Cela n’a pas vraiment fonctionné et la 3DS a continué à se vendre en deçà des attentes. Cela a été associé à la lenteur des ventes de la console Wii-U de Nintendo, qui a été lancée en 2012 avec une gamme de lancement faible et un marketing notoirement médiocre. Cela a conduit Nintendo à subir un ralentissement qui durerait les deux prochaines années, jusqu’au lancement du populaire projet Amiibo de Satoru Iwata – une série de jouets à collectionner, qui pourraient être connectés numériquement aux titres Nintendo pour débloquer des bonus dans le jeu – entreprise hors de son marasme général.

La 3DS XL a largement contribué à résoudre les problèmes de la version de lancement notoirement défectueuse de la 3DS, avec ce qui était alors le plus grand écran de tous les systèmes portables Nintendo. (capture d’écran de la bande-annonce)

Pendant ce temps, la 3DS a apporté des améliorations incrémentielles mais constantes. Le modèle de lancement a été rapidement mis à jour avec le lancement en 2012 de la Nintendo 3DS XL, qui coûtait encore 200 $, mais constituait une nette amélioration ergonomique. Nintendo a également commencé à embrasser le marché des jeux numériques, les jeux propriétaires et tiers devenant disponibles numériquement dans l’eShop de la 3DS à la fin de 2012. Cela a fini par inclure une grande variété de classiques du passé de Nintendo, y compris un remake 3D de son jeu classique. La légende de Zelda: l’Ocarina du temps. Au cours des prochaines années, Nintendo utiliserait la 3DS pour présenter son catalogue arrière, présentant une nouvelle génération de joueurs à de nombreux jeux qui ont mis Nintendo sur la carte en premier lieu, notamment Earthbound, Chrono Trigger et The Legend of Zelda. : Masque de Majora.

Le système a également progressivement acquis une bibliothèque respectable de jeux originaux de première et de troisième partie. Nintendo a sorti Mario Kart 7 en décembre 2011, qui est rapidement devenu le titre le plus vendu sur le système; il a également apporté de nouveaux jeux Pokemon à la 3DS en 2013, 2014 et 2016, chacun d’entre eux se vendant bien à plus de 12 millions d’exemplaires. 2012 a vu la sortie du très attendu Kid Icarus: Uprising, un jeu de tir à la troisième personne ambitieux qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires, ainsi que d’Animal Crossing: New Leaf, un épisode portable de la nouvelle série de simulation de vie notoirement addictive. .

Combattez dans Fire Emblem Awakening en 2012, le jeu 3DS qui a sauvé sa série. (Capture d’écran officielle de Nintendo)

La 3DS a également donné une nouvelle vie à la série Fire Emblem. La franchise de stratégie était en cours depuis 1990, mais était rarement localisée pour une sortie dans des territoires en dehors du Japon. Les jeux étaient notoirement difficiles et impitoyables, ce qui limitait leur public à un petit noyau de fanatiques, et Nintendo était sur le point d’annuler complètement Fire Emblem. Fire Emblem Awakening de 2012 sur la 3DS a été un salut Mary de la part de ses développeurs, qui a ajusté la difficulté de la série à la baisse dans le but d’attirer un public plus occasionnel, et cela a porté ses fruits, à des ventes décentes et à un succès critique. Si Awakening n’avait pas réussi, il aurait tué sa franchise; Au lieu de cela, Fire Emblem est maintenant l’une des séries de tentes de Nintendo, avec le suivi de 2019 sur Switch, Three Houses, déplaçant près de 3 millions d’unités.

Un grand succès tiers pour la 3DS est venu grâce à la franchise Monster Hunter de Capcom, qui est plus ou moins exactement ce que cela devrait être; les jeux proposent des expéditions de chasse coopératives, où les joueurs travaillent ensemble pour abattre des créatures fantastiques et les récolter pour la viande, les peaux et les matériaux d’artisanat. Alors que Monster Hunter avait réussi sur PlayStation 2 et Wii, c’était un phénomène sur la 3DS, se vendant à environ 12,5 millions d’exemplaires sur trois jeux. Grâce à ce battage médiatique, Monster Hunter World, suivi de Capcom en 2017, a été un succès retentissant, devenant rapidement le jeu le plus vendu de la longue histoire de la société.

En 2017, Nintendo avait réussi à faire évoluer la 3DS vers un succès modeste. À mesure que sa bibliothèque de jeux et son matériel de base se sont améliorés, le marché a réagi, avec des ventes globales élevées dans les années qui ont suivi ses débuts. Il a atteint son sommet global en 2013, avec près de 14 millions d’unités vendues dans le monde, bien que son élan se soit ralenti par la suite. Il n’était pas aussi monstrueusement populaire que la DS en avait été à peu près au même endroit dans son cycle de vie, mais la DS n’avait pas non plus été en concurrence avec un marché des jeux mobiles qui s’intensifiait.

Cependant, la Nintendo Switch est également sortie en 2017 et, à long terme, a condamné la 3DS. Nintendo semblait initialement heureux d’essayer de maintenir les deux systèmes à la fois, en particulier dans les premiers jours du Switch, alors qu’il n’avait pas beaucoup d’applications tueuses à proprement parler. En fait, les ventes de la 3DS ont légèrement augmenté en 2017.

Une disparition inévitable

En 2019, cependant, l’écriture était sur le mur. La 3DS avait huit ans à ce moment-là, ce qui est antédiluvien pour n’importe quelle console de jeu, et ses ventes avaient chuté de près de 50% d’année en année. Les analystes du secteur ont noté que le calendrier de publication de la 3DS s’était également ralenti sans cérémonie. Le Switch, qui fonctionnait à la fois comme une console domestique et portable, ne pouvait s’empêcher d’occuper une partie du territoire de la 3DS, et la plupart des développeurs ont choisi de créer des jeux pour le système plus récent, plus puissant et plus profilé.

Nintendo lui-même avait discrètement rappelé son support pour la 3DS bien avant que l’industrie ne remarque que la 3DS était en train de battre. Le dernier titre original de première partie de la plate-forme était la collection de minijeux 2018 WarioWare Gold, et tout ce que Nintendo a publié après cela était une réédition améliorée d’un jeu plus ancien. Quelques développeurs tiers purs et durs comme Atlus ont continué à brancher sur la 3DS – on peut considérer le robot d’exploration de donjons 2019 d’Atlus Persona Q2 comme la chanson du cygne de 3DS – mais la plupart d’entre eux étaient partis depuis longtemps au moment où Nintendo a officiellement retiré la prise.

Avec la 3DS hors de propos, c’est la première fois en plus de 30 ans que Nintendo n’a pas plusieurs gammes de matériel sur le marché. Ses œufs sont maintenant officiellement tous dans le même panier, bien que l’ordinateur de poche hybride du Switch signifie qu’il dessert toujours efficacement ses deux audiences précédentes. Le Switch est un vendeur très solide à part entière, ayant déjà déplacé 61 millions d’unités au cours des trois années où il est disponible; cela en fait la deuxième console la plus vendue de tous les temps, derrière la Wii, et apparemment la console la plus vendue de sa génération de matériel. Nintendo envisage déjà ce qui va suivre, avec un nouveau «prochain système de jeu matériel-logiciel intégré» en cours de développement; il peut s’agir du «commutateur 4K» dont on parle depuis longtemps, capable de produire des graphiques haute résolution à égalité avec la PS5 et le XSX, ou une chose entièrement nouvelle.

Nintendo a également commencé un nouveau chapitre de son existence en tant que développeur mobile, à la suite du succès fulgurant des jeux sur téléphone comme Puzzle & Dragons de GungHo. Bien que l’approche traditionnelle de Nintendo ait toujours été d’utiliser l’exclusivité de ses franchises comme argument de vente pour ses systèmes, elle a néanmoins cédé à la pression du marché et lancé des jeux mettant en vedette ses caractères de marque pour les appareils mobiles. Fire Emblem Heroes et Animal Crossing: Pocket Camp en 2017 ont tous deux été très rentables pour l’entreprise, et Mario Kart Tour 2019 a rapidement battu des records pour devenir le jeu le plus téléchargé au lancement de l’histoire du mobile.

Dans l’ensemble, le marché, ainsi que Nintendo lui-même, viennent de passer la 3DS. Son heure était terminée. Même ainsi, la fin de la 3DS est douce-amère. Comme pour son prédécesseur, la DS, la conception unique de la 3DS a conduit à de grandes décisions créatives de la part des développeurs de logiciels, ainsi qu’à deux générations de jeux qui ne peuvent pas être correctement portés sur des systèmes ultérieurs.

Vous pouvez lire certaines des grandes réussites DS / 3DS sur d’autres plates-formes au moment de la rédaction, comme la série Phoenix Wright, mais il n’y a rien sur le marché actuel qui fonctionne comme le matériel d’origine. Les jeux DS et 3DS pourraient être profondément étranges de manière unique, et bien que le Switch ait ses propres atouts, il ne peut pas retrouver la même étrangeté expérimentale que la configuration à double écran.

Il est probable que la fin de la durée de vie opérationnelle de la 3DS conduira éventuellement à quelques grosses ventes, car les commerçants choisissent de liquider leur stock restant et de faire de la place pour ce qui vient ensuite. C’est le bon moment pour sortir et en choisir un, afin que vous puissiez conserver un morceau unique de l’histoire du jeu vidéo, et faire un raid sur le Nintendo eShop pour toutes les étranges petites exclusivités 3DS qui, une fois que Nintendo aura obtenu le support, disparaîtront pour toujours. La 3DS est désormais de l’histoire, et nous sommes officiellement entrés dans la période où les archivistes et les collectionneurs peuvent commencer à la traiter de cette façon.