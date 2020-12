Les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 peuvent désormais profiter d’une large gamme de jeux. Et, après tout, les joueurs ont la chance de profiter de toutes sortes de grandes opportunités, que ce soit en se concentrant sur les jeux d’action, les plates-formes ou même la course. Mais l’un des titres avec lesquels la nouvelle génération a commencé était Sackboy: une grande aventure, un jeu qui apporte de bonnes nouvelles.

Lors de sa première, les joueurs ont raté la présence d’un mode multijoueur en ligne. Une fonction qui, plus tard, ses créateurs ont confirmé qu’elle arriverait enfin dans un prochaine mise à jour. Et la réalité est qu’ils n’ont pas menti puisque, dans un article de blog, ils ont confirmé que le jeu a été mis à jour et qu’il est désormais possible de profiter de la proposition la plus drôle.

Sackboy: Une grande aventure | Sony

La meilleure chose à propos de cette mise à jour est que le travail comprend non seulement un mode multijoueur en ligne, mais apporte également toutes sortes de nouvelles fonctionnalités. D’une part, l’intégration de toutes sortes de niveaux se confirme. Mais pas seulement cela, mais on parle aussi de l’arrivée du jeu multiplateforme. De cette façon, les joueurs peuvent profiter de leurs jeux indépendamment du fait que votre ami joue sur PS4 ou PS5.

Sackboy: Une aventure en grand nous propose un grand monde d’aventures sur PlayStation 4 et PlayStation 5. C’est le grand retour de l’un des personnages les plus appréciés des utilisateurs et qui garantit que les utilisateurs peuvent profiter de toutes sortes de costumes. Après tout, le jeu veut que le joueur ait la chance de passer les niveaux quel que soit le costume qu’il souhaite porter.