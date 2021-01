La renommée de Sumo Digital n’est peut-être pas l’une des plus répandues et pourtant, nombreux sont les joueurs qui ont apprécié ses œuvres même sans en être vraiment conscients. En fait, ils sont les créateurs de certaines des œuvres dont nous avons pu profiter sa première pour PlayStation 5 sous le nom de Sackboy: une aventure en grand, titre également disponible sur PlayStation 4.

Bien que le lancement de leurs travaux ne soit pas si loin, le studio travaille actuellement sur deux nouveaux projets, comme ils l’ont indiqué dans leurs nouvelles offres d’emploi. Et le mieux est que, comme l’ont indiqué de nombreux joueurs attentifs aux derniers mouvements, l’une de ces œuvres serait un jeu de tir multijoueur à la troisième personne.

Pour ce tireur ils demandent beaucoup d’expérience en PvP, bien qu’ils ne révèlent pas plus de détails à ce sujet. Mais il semble que la chose vraiment importante serait dans l’autre projet, qui serait un jeu triple A d’une franchise déjà connue d’action et de monde ouvert. Bien sûr, pour le moment sans plus d’informations sur ce que nous pourrions voir dans le futur.

En attendant, nous vous recommandons de jeter un œil à certains des projets les plus intéressants de l’entreprise, parmi lesquels Équipe Sonic Racing et Sackboy: une grande aventure. Tout au long de ces années, la société Sumo Digital a prouvé qu’elle avait un grand talent et nous attendons de voir quels nouveaux projets ils ont en main.