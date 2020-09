Safari 14 est livré avec macOS Big Sur et apporte une conception actualisée et de nouvelles fonctionnalités telles que des rapports de confidentialité, un traducteur intégré et la prise en charge de la vidéo 4K HDR. Bien que macOS Big Sur ne soit pas encore disponible, Apple a publié aujourd’hui Safari 14 en tant que mise à jour autonome avec certaines de ces nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de macOS Catalina et Mojave.

Les utilisateurs de Mac exécutant macOS Catalina ou macOS Mojave peuvent désormais mettre à jour vers Safari 14 et bénéficier de certaines des modifications qui seront disponibles plus tard cette année avec macOS Big Sur.

L’un des changements disponibles pour tous les utilisateurs de Mac avec Safari 14 est l’écran de démarrage repensé, qui propose des suggestions de sites Web et des fonds d’écran personnalisés. Apple a également ajouté plus de contrôles de confidentialité avec Safari 14, car les utilisateurs peuvent désormais vérifier chaque tracker sur chaque site Web qu’ils visitent, ainsi que des rapports de confidentialité détaillés.

Il y a également des améliorations de sécurité et la fin de la prise en charge d’Adobe Flash Player, qui a maintenant été officiellement interrompue. Cependant, des fonctionnalités telles que la prise en charge de la vidéo 4K HDR et le traducteur intégré nécessitent macOS Big Sur.

Les utilisateurs peuvent télécharger et installer Safari 14 sur macOS via le menu Mise à jour logicielle de l’application Préférences système.

