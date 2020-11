Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Squaresoft, maintenant Square Enix, a lancé SaGa Frontier en 1997, un titre qui a été très bien accueilli par les fans de JRPG. Les jeux sont devenus une partie importante du catalogue de la première PlayStation et c’est en mars 1998 qu’elle est arrivée pour la première fois en Amérique.

Si la série vous apporte de bons souvenirs ou si vous souhaitez la connaître, nous avons une excellente nouvelle pour vous. Square Enix a annoncé aujourd’hui par surprise la relance de ladite livraison pour PlayStation 4, Nintendo Switch, PC et appareils mobiles.

Cela sera possible grâce à la société travaillant sur un remaster de SaGa Frontier. Le titre sera non seulement meilleur par rapport à l’original, mais il inclura également diverses nouvelles fonctionnalités liées à sa distribution de personnages jouables.

SaGa Frontier Remastered arrive l’année prochaine

Les plans de Square Enix sont de lancer SaGa Frontier Remastered en 2021, plus précisément cet été. Pour l’instant, il n’y a pas de date exacte pour ses débuts. Sa version PC sera proposée via Steam, tandis que le jeu mobile sera disponible pour iOS et Android.

La société a confirmé une version numérique du JRPG sur toutes les plateformes. Les joueurs peuvent désormais avoir Fuse, l’un des 8 protagonistes, en tant que personnage jouable. Il est important de mentionner que chacun d’eux a une histoire spécifique avec des fins différentes.

Ainsi, la remastérisation comportera de nouveaux contenus et événements pour compléter l’arc narratif de Fuse. L’histoire supplémentaire est d’Akitoshi Kawazu, directeur de la franchise et de l’écrivain Benny Matsuyam.

Comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle musique de Kenji Ito sera ajoutée et d’autres événements seront ajoutés pour compléter l’histoire d’Asellus, un autre des protagonistes. Voici la première bande-annonce de cette version:

SaGa Frontier Remastered mettra à jour les graphiques du JRPG d’origine, de sorte qu’il sera meilleur sur tous les systèmes. La société a expliqué que les personnages, les arrière-plans et les monstres du titre seront désormais affichés en haute résolution. De plus, les menus ont été renouvelés pour une plus grande accessibilité. Enfin, le titre aura une option pour accélérer les actions et les combats.

SaGa Frontier Remastered arrive sur PlayStation 4, Nintendo Switch, PC et appareils mobiles au cours de l’été prochain. Recherchez plus d’informations sur le titre dans ce lien.

