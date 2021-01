Sailor Moon comme vous ne l'avez jamais vu auparavant grâce à un grand fan art

Un fan imagine l’équipe de Sailor Moon dans un look et une tenue plus actuels.

Quand on parle de Série emblématique des années 90 et début des années 2000 sera toujours présent Sailor Moon. Ce grand anime a été l’un des premiers à briser les barrières culturelles atteignant tous les coins du monde, à tel point qu’à ce jour, des milliers de fans revivent les grands. aventures de super-héroïnes lunaires.

Et même s’il n’a plus le même popularité de ses débuts, ses fans les plus fidèles continuent de lui rendre hommage de différentes manières. C’est le cas d’un utilisateur de Reddit connu sous le nom d’anabarana, qui a fait un Fan art assez original et à jour des principaux protagonistes de l’anime qui vous laisseront la bouche ouverte. Voyons les détails!

Salut à tous! Im nouveau sur reddit! J’adore Sailor Moon! Voici un fanart que j’ai fait des filles qui traînent <3 C'est censé être une photo de photomaton! Qu'en pensez-vous? depuis sailormoon

Les caractères faisant partie de l’illustration Ce sont: Minako Aino, Ami Muzuco, Ausagi Tsuniko, Rei Hino, Makoto Kino et les chats Luna. Chacun d’eux présente sa couleur et ses traits caractéristiques. De leurs vêtements, on peut déduire qu’ils sont dans un repos bien mérité en profitant des aventures quotidiennes. Si vous voulez savoir quels sont les personnages les plus aimés de Sailor Moon, assurez-vous de lire l’article suivant.

Quel est votre personnage préféré de Sailor Moon?

