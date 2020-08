Les séries télévisées sont maintenant quelque chose de fondamental dans la vie quotidienne et l’une des nombreuses fictions qui a connu un succès incroyable dès le début est Miroir noir. Une série télévisée britannique diffusée pour la première fois en 2011 qui raconte les pires craintes liées à la technologie et les effets secondaires probables non seulement chez les humains, mais dans la société elle-même.

Les téléspectateurs ont beaucoup apprécié tous les épisodes, même s’il en est un série anthologique là où les personnages changent à chaque épisode, il n’y a donc pas de fil conducteur entre eux. Après cinq saisons, un film et un spécial de Noël, les téléspectateurs n’attendent plus rien sixième saison. Voici ce que l’on en sait.

Netflix et Black Mirror: voici les mises à jour

Depuis quelques années maintenant, la plateforme de streaming en ligne a décidé d’introduire toutes les saisons de Miroir noir, en effet, la sixième saison est prévue en exclusivité et en première visualisation sur la plateforme, sous réserve de modifications. On parle de cette saison depuis un certain temps même si malheureusement elle a subi de sévères ralentissements dus à Covid et aux directives imposées pour limiter la propagation.

Actuellement le sixième saison est en attente et selon certains rapports, la production est indécise de continuer les épisodes actuellement. Même la plateforme de streaming en ligne Netflix n’a rien communiqué à ce sujet via ses profils sociaux officiels Instagram, Facebook et Twitter. En fait, beaucoup n’attendent que des réponses et une nouvelle saison de la série bien-aimée.