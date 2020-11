Depuis l’arrivée de l’anime One Punch Man, Saitama est l’un des personnages les plus aimés et acclamés par les fans. Ses capacités spectaculaires et sa puissance incroyable lui ont valu le titre d’homme le plus puissant du monde. Et à cause de ça, nous pouvons voir des centaines de fanarts, cosplays et théories sur lui. Aujourd’hui, loin d’être un cosplay traditionnel, nous allons vous montrer à quoi ressemblerait Wow Punch Man.

L’utilisateur de Reddit, Jade_is_Arielle, a partagé une image d’elle et de son chien caractérisé comme Saitama. Nous prenons pour acquis que cette partenaire sera toujours à ses côtés et la défendra de tout danger, heureusement les combats ne devraient pas durer trop longtemps, tout comme Saitama.

One Punch Man devrait désormais être appelé One Bite Dog, une OVA qui raconte les aventures d’un chien qui s’entraîne sans relâche et qui conquiert ses ennemis d’une seule bouchée.

