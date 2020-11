Saitama de One Punch-Man obtient enfin le cosplay que Calvorota dans une cape mérite

Ce cosplay Saitama est un peu dérangeant, tu ne trouves pas?

Depuis le départ de l’anime One Punch-Man, Saitama a été le personnage le plus acclamé par la critique, car grâce à son capacités incroyables et puissance incroyable est devenue l’une des personnes les plus redoutées au monde. Pour cette raison, certains fans ont été déterminés à montrer des versions réalistes du Calvorota avec une cape qui en ont laissé plus d’un avec la bouche ouverte.

Tel est le cas d’un adepte et utilisateur de la plateforme Reddit, qui a réalisé montrer l’autre côté de Saitama grâce à un étrange cosplay qui ressemble à quelque chose d’un film d’humour noir.

Voici à quoi ressemblerait une journée normale avec Saitama de One Punch-Man

Cet adepte de l’anime connu sous le nom d’ALFDC, a partagé une vidéo de quelques secondes où clairement honore Saitama à travers un cosplay plus simple.

Voici mon autre cosplay de Saitama portant son sweat à capuche emblématique oppai! de OnePunchMan

Dans la vidéo, vous pouvez voir Saitama porte son pull emblématique avec le badge Oppai, une paire de jeans et pour une raison inexplicable est jeté des bananes à la caméra.

Que pensez-vous de ce cosplay?

