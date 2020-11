À partir de 10 novembre 2020, Sakuna: du riz et de la ruine est disponible sur différentes plateformes, parmi lesquelles Nintendo Commutateur (et vous pouvez déjà lire son analyse dans ce lien). Cependant, au début, il n’était pas parmi les plans de ses créateurs, XSEED Games, d’amener ce titre divin sur la console hybride du Big N, mais cela a été grâce à l’insistance de la société basée à Kyoto pour que cela soit enfin une réalité, et plutôt un succès, puisque les réserves de cette plateforme ont fini par doubler celles de la PS4, selon Kenji Hosoi, Vice-président de XSEED Games.

Au départ, notre plan était de le publier uniquement sur PC et PS4, mais après avoir annoncé que nous travaillions sur Sakuna, notre contact avec Nintendo à l’époque nous a contactés à plus d’une occasion pour envisager de publier ce jeu sur Switch également. Nous n’étions pas très convaincus lorsqu’il nous a contactés les premières fois, car cela ne faisait pas partie de notre plan initial et nous avons dû tout réajuster, mais après plusieurs discussions avec Nintendo et entendu la passion qu’ils ressentaient pour le jeu, nous avons décidé de le sortir en Nintendo Switch. Ce n’était pas une demande facile pour Edelweiss, mais à la fin, nous avons tous convenu que le Switch serait une excellente plate-forme pour le jeu. Plus tard, nous sommes heureux d’avoir pris cette demande au sérieux, car nous devons remercier Nintendo pour avoir montré si activement le titre, et en ce qui concerne l’impact sur les ventes, nous constatons que les réservations Switch sont environ deux fois plus que sur PS4.

Par conséquent, une fois de plus, il est démontré que Nintendo Switch est une excellente plate-forme pour lancer des titres, comme cela s’est produit avec Sakuna: Of Rice and Ruin, où il a eu plus de succès que sur les plates-formes pour lesquelles il était initialement destiné. Et vous, allez-vous commencer à cultiver du riz avec la déesse dès le jour du lancement?

