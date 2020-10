Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’un des plus grands ajouts à Super Smash Bros.Ultimate était Steve et ses amis de Minecraft. Cet événement était très important, car il a attiré l’attention de tous les fans de la série Minecraft. Alors que l’adaptation de l’univers Minecraft était formidable, Sakurai prévoyait de l’améliorer avec une fonctionnalité incroyable, mais s’est finalement rendu compte que ce serait impossible à réaliser.

Le travail derrière tous les nouveaux personnages à venir dans Super Smash Bros.Ultimate est très exigeant, car ils incluent tous leur propre système de combat et des défis pour les intégrer au jeu. Cependant, Masahiro Sakurai et son studio Sora cherchent toujours à plaire aux fans avec des fonctionnalités surprenantes et l’un d’eux peut être venu avec le contenu Minecraft, ce qui rendrait les fans de la série très heureux, en particulier les plus créatifs.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Nintendo a modifié un élément qui a attiré beaucoup d’attention des fans pour avoir l’air inapproprié.

Les joueurs auraient pu importer leurs niveaux créés dans Minecraft dans Smash Bros.

Dans sa dernière chronique Famitsu (via Robert Sephazon), Sakurai a discuté de son intention et de celle de son équipe d’inclure une fonctionnalité qui permettrait aux joueurs d’importer des niveaux créés dans Minecraft dans Super Smash Bros.Ultimate et de jouer dans eux, mais malheureusement cela ne s’est pas réalisé parce que c’était quelque chose de très complexe.

«À l’origine, Sakurai avait l’idée de créer un niveau d’édition qui aurait permis aux joueurs de créer un niveau dans Minecraft et de l’importer dans Super Smash Bros.Ultimate, mais il a abandonné l’idée très tôt simplement parce que c’était ‘impossible’, comme Sakurai le fait référence. Robert Stephazon a commenté.

Cette fonctionnalité serait certainement une bonne chose, mais cela signifierait également faire un travail très complexe qui aurait pu prendre du temps. Bien que cette fonctionnalité n’ait pas été incluse, il faut savoir qu’il était encore difficile d’ajouter Steve à un tel point que les développeurs ont dû retravailler tous les scénarios pour les adapter à Steve et ses amis. En outre, le niveau inspiré de Minecraft comprenait 6 biomes différents.

À l’origine, Sakurai a eu l’idée de créer un éditeur de niveau qui aurait permis aux joueurs de créer une scène dans Minecraft et de l’importer dans Super Smash Bros.Ultimate, mais a abandonné l’idée assez tôt, simplement parce que c’était “impossible”, car Sakurai le dit. pic.twitter.com/B4fGVMAzo6 – Robert Sephazon (@Sephazon) 28 octobre 2020

Que pensez-vous de cet ajout qui pourrait devenir réalité? Auriez-vous aimé qu’il soit possible d’importer les scénarios créés par les fans? Dites le nous dans les commentaires.

En plus de la révélation de Steve pour Super Smash Bros.Ultimate, Sakurai a également fait savoir que d’autres amiibo étaient en route, et bien qu’il n’ait pas confirmé celui de Steve, il a mentionné que cela ne devrait pas être difficile à faire.

Super Smash Bros.Ultimate est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous visitez son dossier ou si vous consultez notre avis écrit.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source