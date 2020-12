Nous avons déjà l’actualité du mois et nous venons de la commencer Salesforce a annoncé l’achat de Slack, ce qu’il fera en dépensant le montant non négligeable de 27,7 milliards de dollars. Avec cet achat, l’entreprise renforcera son service Salesforce Customer 360, dont les utilisateurs seront les grands bénéficiaires de cette actualité.

Un achat pour responsabiliser Salesforce Customer 360

Avec cette opération, est né l’un des géants du monde des logiciels et des services cloud, à la hauteur du plus grand du secteur. Salesforce Customer 360 avait besoin d’une nouvelle interface et d’une meilleure intégration avec d’autres servicess pour continuer à grandir. Pour l’entreprise, le moyen le plus simple et le plus sûr de le faire était de parier sur l’utilisation de la plateforme Slack, déjà intégrée à plus de 2400 applications.

La combinaison de Slack et de Salesforce Customer 360 vise à offrir aux entreprises qui utilisent ce service un moyen unique de se développer, de collaborer, de communiquer et de travailler avec un écosystème complet d’applications d’entreprise. Ainsi, il devrait non seulement améliorer considérablement Salesforce Customer 360, mais également le rendre plus facile à utiliser et à reconnaître en utilisant l’interface bien connue de Slack.

Bien que l’achat ait déjà été convenu, la transaction devrait se conclure au deuxième trimestre de l’exercice Salesforce 2022, devant passer par l’approbation des actionnaires de Slack et l’approbation en temps opportun des autorités de régulation.

