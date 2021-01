Samsung a annoncé le lancement d’une nouvelle génération de disques SSD connectés au Interface SATA, que le géant sud-coréen décrit comme une «combinaison convaincante de performances, de fiabilité et de compatibilité».

Les Samsung 870 Evo sont, comme nous l’avions prévu, des unités de stockage SATA III (6 Gbps) destinées à couvrir le segment d’entrée de gamme. Ils ont un format de 2,5 pouces avec 7 mm d’épaisseur et peuvent être utilisés aussi bien sur les ordinateurs portables que sur les ordinateurs de bureau.

Samsung mentionne une augmentation des performances de 30% par rapport à la série qu’il remplace, le 860 Evo, atteignant des vitesses de 560/530 Mo par seconde en lecture / écriture séquentielle et une note de 98K et 88K en lecture / écriture aléatoire 4K.

L’augmentation des performances, déjà à la limite de ce que peut offrir l’interface SATA, est obtenue avec un nouveau contrôleur, de nouvelles mémoires V-NAND TLC 3 bits, la technologie TurboWrite et un cache de données supplémentaire composé d’une mémoire LPDDR4 de capacité variable selon la version, de 512 Mo à 4 Go du modèle supérieur.

Samsung 870 Evo, versions et prix

Samsung commercialise ces unités dans des capacités de stockage allant jusqu’à 4 To avec les prix suivants:

250 Go: 49 $

500 Go: 79 $ 1 To: 139 $ 2 To: 269 $ 4 To: 529 $

Ils seront disponibles ce mois-ci sur le marché international avec garantie de cinq ans et une résistance en Tbytes écrite qui passe de 150 TBW de la plus petite unité à 2400 TBW de la version à 4 Tbytes.

Vous savez déjà qu’à partir d’ici, nous avons recommandé comme futur format les unités PCI-Express (idéalement le nouveau et plus rapide 4.0) comme le tout nouveau SSD 980 PRO de Samsung que nous avons eu l’occasion d’analyser. Cependant, tous les utilisateurs n’ont pas de cartes mères qui les prennent en charge et la présence de SATA est toujours majoritaire.

D’où l’intérêt que les fabricants continuent à améliorer ces types de formats qui même avec des performances inférieures offrent une plus grande compatibilité et de meilleurs prix par Go que PCIe. Sous ce format, Samsung a également le 870 QVO sur le marché, des unités qui se distinguent par l’utilisation de la deuxième génération de mémoires QLC de quatre bits par cellule et des capacités de stockage allant jusqu’à 8 To.