Samsung a déjà inclus des capteurs ToF dans des terminaux tels que le Samsung Galaxy S20 + ou S20 Ultra, mais pas de la maison, mais de Sony, puisque la division des semi-conducteurs de Samsung ne disposait toujours pas de capteur ToF ISOCELL. Ce capteur vient d’être officialisé et s’appelle ISOCELL Vizion 33D, Le premier capteur ToF de Samsung.

Samsung fait ses débuts dans la technologie Time-of-flight, curieusement lorsque des rumeurs semblaient exclure que le Galaxy S21 incluait cette technologie. L’ISOCELL Vizion 33D arrive comme support d’expériences de AR / VR, reconnaissance faciale et photographie.

Le premier capteur ToF de Samsung

La division des semi-conducteurs de Samsung dispose d’un bon nombre de capteurs photo pour différentes gammes, même si jusqu’à présent elle ne disposait pas de son propre capteur ToF. Ainsi, les Samsung Galaxy S20 + et S20 Ultra en ont monté un signé Sony. Samsung a maintenant annoncé son premier capteur ToF propriétaire: l’ISOCELL Vizion 33D.

C’est un capteur avec une résolution de 640 x 480 et une taille de pixel de 7 um qui, capable de calculer la distance d’un objet du temps qu’il faut à la lumière infrarouge pour “rebondir” dessus. Ses applications vont des applications de réalité augmentée ou de réalité virtuelle au calcul de profondeur et à l’effet bokeh ou à la reconnaissance faciale, pour n’en nommer que quelques-unes.

L’ISOCELL Vizion 33D Samsung met en évidence la prise en charge du suivi des objets à 120 ips et jusqu’à 5 mètres de distance, avec un système de démulation à quatre touches qui peut recevoir quatre signaux de phase en même temps (0, 90, 180 et 270 degrés), générant une carte de profondeur avec une seule image et moins d’artefacts.

Un autre point fort de ce capteur pourrait être le faible consommation d’énergie, qui nécessite environ 200 mW de puissance lorsqu’il est utilisé comme assistance à la mise au point et juste deux fois 400 mW pour un suivi continu dans des applications telles que les jeux ou le flou vidéo. Pour le moment, on ne sait pas quand on verra les premiers téléphones portables qui intègrent ce capteur ToF ou si Samsung prévoit de l’inclure dans ses propres terminaux.

Plus d’informations | Samsung

Partager Samsung a son premier capteur ToF prêt: l’ISOCELL Vizion 33D