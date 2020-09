Samsung a signé un contrat avec le plus grand fournisseur de communications mobiles aux États-Unis

Verizon compte plus de 89 millions d’abonnés à ce type de service

L’alliance est de fournir la technologie 5G, le nouveau grand terrain pour lequel les marques se battent

Au milieu d’une année où le ralentissement du marché des smartphones est marqué par l’impact du COVID-19, les marques n’arrêtent pas d’ajuster leurs stratégies afin de consolider leur position sur le marché et ce que fait Samsung est un exemple clair.

L’entreprise technologique sud-coréenne vient de signer un contrat qui pourrait renforcer sa présence sur le marché américain et lui donner un avantage sur Apple et Huawei.

Planifier le futur

Nous savons que l’une des principales raisons pour lesquelles le gouvernement américain bloque Huawei est de l’empêcher de s’imposer comme le leader de la technologie 5G. C’est précisément le marché dont Samsung veut profiter.

Cela est dû au fait que la filiale de la société basée à Séoul, concentrée sur ce segment, a signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec le télécom américain Verizon pour fournir la technologie 5G jusqu’en 2025.

Selon un rapport d’Europa Press, l’accord entre les deux entités s’élève au total à 7,9 billions de wons sud-coréens (un 6,64 milliards de dollars).

Selon les informations publiées, l’alliance entre Samsung et Verizon vise à développer des «solutions de communication sans fil», qui ont été décrites dans un rapport de . comme «une victoire importante» pour la firme sud-coréenne sur ce marché des télécommunications. La prochaine génération.

«Avec ce dernier contrat stratégique à long terme, nous continuerons de repousser les limites de l’innovation 5G pour améliorer les expériences mobiles des clients de Verizon», a déclaré un porte-parole du sud-coréen cité par l’agence.

Pourquoi cela peut-il être un avantage?

Nous savons que la technologie 5G a un large spectre d’action, des réseaux de communication mobile -smartphones- à l’évolution de l’Internet des objets et des réseaux de télécommunications complexes, pour n’en citer que quelques-uns.

En ce sens, les principales marques de smartphones ont déjà commencé à lancer les premiers appareils dotés de la connectivité 5G et, en fait, on prévoit que ce sera l’une des valeurs ajoutées que Samsung, Apple et Huawei offriront lors de leurs prochains lancements.

De cette manière, l’alliance avec Verizon peut donner au Sud-Coréen une opportunité sur le marché. Pour commencer, au niveau mondial, les prévisions de ventes ont été réduites d’environ 5% en raison du COVID-19, passant de 1,404 million de smartphones prévus pour cette année à la fin de 2019, à 1339,8 estimés en février de cette année. , selon les données IDC.

À cet égard, les États-Unis ont été historiquement dominés par Apple et l’iPhone, ainsi qu’un marché sur lequel Huawei n’a pas pu se consolider. À titre d’exemple, prenons les données du 2 trimestre 2020, où Cupertino est en tête avec 47,1% de part de marché, suivi de Samsung (23,2%) et LG (11%), selon les chiffres de Canalys.

Mais, ayant un accord avec Verizon, le Sud-Coréen peut avoir la priorité lorsqu’il s’agit de lancer ses smartphones 5G aux plus de 89,7 millions d’abonnés mobiles postpayés de la société américaine, en fait, il est le plus grand de ce marché, surpassant AT&T (75,15 millions) et les fusions T-Mobile / Sprint (79,07 millions), selon un rapport de Statista.