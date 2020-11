Samsung est l’une des entreprises technologiques les plus connues au monde. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui sont surpris par le fait que la firme coréenne fait plus que des mobiles, mais c’est aujourd’hui le segment sur lequel nous voulons rester. Et c’est que la firme apporte de bonnes nouvelles avec ses nouveaux processeurs Exynos 1080 qui monteront vos mobiles du futur.

Ceci est le nouveau processeur Samsung

Quand on parle de processeur, on parle de puce capable de déterminer les limites d’un appareil. Celui des smartphones est le plus polyvalent puisqu’il est chargé de déplacer les informations et les signaux vers les différents composants de la carte, du disque dur à l’écran que vous touchez pour prendre des photos, écrire un message ou jouer à des jeux.

De nombreuses entreprises sont chargées de fabriquer leurs propres, comme c’est le cas Samsung avec sa série Exynos. La puce de la firme coréenne est l’une des plus connues, même s’il est vrai que sa concurrence est très forte. C’est pourquoi ils recherchent la confiance des utilisateurs avec un nouvel Exynos 1080 qui vient en 5 nm.

Cela signifie que la puce prend moins de place, mais son intérieur est très bien optimisé et utilisé. Dans la section graphique, il a été amélioré avec un Puce Mali G78MP10 et améliore la compatibilité de la mémoire RAM jusqu’à DDR5. Il dispose également du WiFi 6 et améliore le caméras jusqu’à 200 MPX dans un principal et une composition de 32 + 32 MPX dans un double capteur.

Mais ce qui ressort par-dessus tout ça Exynos 1080 est la capacité de la 5G qu’il intègre. Et est-ce que toutes les antennes n’ont pas la même capacité et avec ce que l’entreprise a appris en a développé une qui a deux méthodes d’utilisation. En mode Sub-6, il offrira utilisateurs pas moins de 5 Go de téléchargement par seconde et 1 Go de téléchargement par seconde, tandis qu’en mode mmWave, le téléchargement et le téléchargement sont symétriques à environ 3 Go par seconde.

Avec ces informations d’identification, il est clair que Samsung a fait ses devoirs en matière de connectivité. La société a été l’un des pionniers du segment 5G, présentant des mobiles de pointe dotés de cette technologie dans des formats à la fois traditionnels et flexibles que nous avons vus ces deux dernières années. Il ne reste plus qu’à connaître ses performances dans un vrai test et à voir comment cela convainc les utilisateurs.