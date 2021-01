A la veille du CES 2021, Samsung a révélé son idée de robots aidant aux travaux ménagers dans un avenir pas trop lointain. Le sud-coréen a montré Bot Handy, un robot propulsé par l’intelligence artificielle capable de ramasser la vaisselle sale, de mettre la table et de se verser un verre de vin.

Selon Samsung, Bot pratique changer l’idée prédéfinie de l’apparence d’un robot à la maison. Dans la vidéo de démonstration, se déplace dans la cuisine reconnaître des objets tels que de la vaisselle sale avant de les placer dans le lave-vaisselle. La technologie mentionne qu’elle est un robot qui apprend de son environnement et il peut manipuler des objets de différentes tailles et formes.

Ajouté à Bot Handy, un deuxième robot nommé Soins des robots s’occupe des «petits détails de votre vie». Grâce à l’intelligence artificielle, cet appareil reconnaissez votre comportement pour devenir un meilleur robot assistant.

Dans la vidéo, Bot Care avertit son propriétaire qu’elle a passé beaucoup de temps sur l’ordinateur et doit faire une pause. Aussi notifier l’attente de votre agenda et il peut même vous connecter à un appel vidéo à l’aide d’un écran intégré.

Les robots Samsung résolvent des tâches insignifiantes en trois fois plus de temps

Alors que Bot Handy s’occupe des travaux ménagers, Bot Care s’inscrit en tant qu’assistant personnel. En termes de design, Samsung essayé de créer les robots les plus sympathiques en vue. Les deux ont des lignes stylisées et nous rappellent un peu Astro, le protagoniste de Salle de jeux d’Astro sur PS5. Pour le moment, ils sont dans la phase conceptuelle et on ne sait pas quand ils arriveront sur le marché.

Malgré le fait que le CES ait toujours été la vitrine pour montrer les futurs projets des entreprises, nous avons vu ces dernières années quelques produits utiles. Dans le cas de vos robots, Samsung semble se concentrer sur la technologie qui résoudre des choses simples en prenant trois fois plus de temps en le faisant.

Dans un monde ravagé par une pandémie qui nous maintient en lock-out, il serait plus intéressant de voir des projets qui abordent la question du contact physique. Bien que certaines entreprises en Chine et au Japon y travaillent déjà, d’autres – comme Samsung – se lancent pour une idée romantique de l’assistant robotique capable de résoudre des tâches insignifiantes dans la maison.

L’article Samsung annonce un robot qui vous sert un verre de vin car on ne pouvait pas être plus paresseux a été publié dans Explica.co.