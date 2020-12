Casques, consoles de jeux, smart TV et bien plus encore à prix réduit.

Noël approche et les offres AliExpress Plaza sont avec nous depuis des semaines. Si vous n’avez pas entendu parler du remises qui ont, reste avec nous car on va te montrer 10 offres de plus que sûrement vous ne gaspillerez pas.

Bons prix et coupons sur AliExpress Plaza

AirPods V2Les écouteurs sans fil par excellence bénéficient d’une réduction très souhaitable pour Noël. Merci au coupon SBW10 vous pouvez obtenir une réduction de 10 euros sur le prix final. Ce sont des écouteurs avec technologie bluetooth avec un son très clair et net dans les appels et tout autre type de contenu sonore. Votre batterie nous donnera un autonomie totale de 24 heures avec l’étui de chargement. Avoir commandes tactiles cela vous facilitera la vie.Moniteur AOC C24G1: Si vous envisagez de renouveler votre moniteur ou d’en ajouter un à votre bureau, celui-ci de la firme AOC est le meilleur que vous puissiez acheter pour moins de 200 euros. Et si vous utilisez le code SBW20 vous pouvez avoir une réduction de 20 euros sur le prix final. Nous parlons d’un moniteur avec Panneau VA 24 pouces, avec résolution Full HD, La technologie FlickerFree et AMD FreeSync. De plus, pour être plus immersif, il a un coude 1500R, un taux de rafraîchissement de jeu spécial de 144 Hz et il est réglable en hauteur.Routeur 4G TP-Link M7200: Si vous faites partie de ceux qui voyagent beaucoup et passent beaucoup de temps loin de chez eux dans des endroits éloignés et éloignés, ce Routeur 4G Cela vous sera utile. C’est un routeur sans fil, avec Batterie de 2000 mAh auquel vous pouvez vous connecter jusqu’à 10 appareils pendant 8 heures utile. Il est très facile à utiliser et à y connecter via WiFi et son application disponible pour Android et iOS. Et si vous utilisez le coupon SBW6 vous bénéficierez de 6 euros de réduction.

Samsung Q64T et Q60T: il est temps de renouveler le téléviseur dans notre salon, sous-sol ou salle de divertissement (si nous l’avons), et quoi de mieux qu’avec l’un de ceux-ci Samsung QLED. On parle de 5 modèles dont le prix baisse de 50 euros grâce au code SBW50 si vous l’appliquez dans le processus d’achat. Ne trouvez pas les panneaux de 43 à 65 pouces, tous avec Résolution 4K, Bixby intégré, mode ambiant et intelligence artificielle. Image magnifique, son exceptionnel et achat imbattable.Fitbit Versa 3– Une montre de sport intelligente comme celle-ci ne se trouve pas partout et moins à ce prix. Grâce au code SBW20 vous réduirez 20 euros le prix final. Nous avons un portable très complet, avec GPS intégré, analyse continue de la fréquence cardiaque, enregistrement de la qualité du sommeil, plus de 6 jours d’autonomie en utilisation intensive et assistant vocal (Assistant Google et / ou Alexa). Vous pouvez tout suivre dans l’application Fitbit.Nintendo Switch Lite: l’une des meilleures et des plus rapides consoles portables s’est installé sur le marché. Après le succès de sa sœur aînée, cette version Lite n’a pu s’empêcher de suivre le chemin balisé. C’est une console petite taille, dont les coussinets sont intégrés sur son corps, et est disponible en 4 couleurs (jaune, gris, turquoise et corail). Nous pouvons jouer en ligne ou en mode local, et si nous utilisons le code SBW20 nous aurons une réduction de 20 euros.

Écouteurs LG TONE Free FN4Si les AirPod ont ouvert la voie, ces écouteurs LG ont suivi de près avec d’excellents résultats. Nous parlons d’écouteurs sans fil avec un étui de chargement qui en 18 heures d’autonomie de courant électrique. Merci à votre charge rapide, du son fabriqué par Meridian, double microphone pour plus de clarté dans les appels, et son cas avec nettoyage ultraviolet 99% des bactéries en seulement 10 minutes seront des caractéristiques suffisantes pour vous convaincre. Et si je vous dis que vous économisez 8 euros avec le code SBW8 vous n’aurez plus d’excuses.Aspirateur chariot Rowenta Swift Power: nous avons tous besoin d’un aspirateur supplémentaire car il y aura toujours des zones auxquelles notre robot aspirateur ne pourra pas accéder. Pour ces tâches, cette Rowenta Swift Power a la puissance nécessaire. Il a un Câble de 7,6 mètres longueur, ce qui lui donne la polyvalence nécessaire pour le transporter d’un bout à l’autre de la pièce. Monter un moteur cyclone, ce que leur 750 W assez pour absorber toute la saleté des zones difficiles d’accès avec une puissance d’aspiration de 21 000 PA. Avec son filtre HEPA est capable d’éliminer jusqu’à 99,98% des particules. Si vous souhaitez une réduction de 6 euros, utilisez le code SBW6.LG NanoCell NANO793: nous continuons avec un téléviseur intelligent LG avec sa propre technologie. Le soi-disant NanoCell obtient quelques noirs très similaires aux OLED avec un prix beaucoup plus bas. Il s’agit d’une offre pour les modèles 43 et 55 pouces auxquels, en appliquant le coupon SBW50 Nous déduirons 50 euros de votre prix final. Ce sont des téléviseurs avec Résolution 4K, système d’exploitation WebOS 5.0, connectivité WiFi, Bluetooth et Ethernet. Ils utilisent la technologie d’amélioration de l’image HDR actif et son Ultra Surround. Et vous ne serez pas laissé sans connexions, grâce à ses 3 HDMI et 2 USB, en plus de l’optique et de l’entrée réseau déjà mentionnée.

Jeux Sony PS4 Pro +– La dernière grande création de Sony, PS5 mise à part, était la PS4 Pro, une console puissant et très complet. Avec le lancement récent de la nouvelle génération, cette PS4 Pro bas prix accompagné de quelques jeux: The Last of Us, Uncharted Collection, Gravel, Zombie Army Trilogy et Kingdom Hearts 3. De plus, il est livré avec une télécommande DualShock 4 et une réduction de 50 euros grâce au coupon SBW50.

Coupons de réduction pour tous

Si vous souhaitez continuer à chercher le produit idéal pour vous-même ou à offrir en cadeau, n’oubliez pas qu’AliExpress propose une série de coupons de réduction dont vous pouvez profiter sur des produits sélectionnés.

SBW3: 3 euros de réduction pour les achats supérieurs à 30 euros.SBW4: réduction de 4 euros pour les achats supérieurs à 40 euros.SBW6: réduction de 6 euros pour les achats supérieurs à 60 euros.SBW10: remise de 10 euros pour les achats supérieurs à 100 euros.SBW14: remise de 14 euros pour les achats supérieurs à 140 euros.SBW15: remise de 15 euros pour les achats supérieurs à 150 euros.SBW20: remise de 20 euros pour les achats supérieurs à 200 euros.SBW30: réduction de 30 euros pour les achats supérieurs à 300 euros.SBW50: réduction de 50 euros pour les achats supérieurs à 500 euros.SBW70: réduction de 70 euros pour les achats supérieurs à 700 euros.NINTENDO45: 45 euros de réduction pour l’achat de certains produits Nintendo. ÉPUISÉMARQUE5010: remise de 10 euros pour les achats de sous-vêtements sélectionnés.MARQUE153: remise de 3 euros pour les achats de sous-vêtements sélectionnés.MARQUE102: 2 euros de réduction pour les achats de sous-vêtements sélectionnés.