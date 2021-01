Samsung a montré au monde de grandes propositions technologiques. Bien sûr, le Samsung Galaxy S21 était la cerise sur le gâteau, mais cela n’a pas nui aux autres appareils qui sont arrivés à l’événement. On parle de l’arrivée des Buds Pro et du Galaxy SmartTag +.

Les Buds Pro arrivent

Les écouteurs sont les accessoires dont personne ne sort. Cela dépend du budget dont vous disposez, ou de ce dont vous avez besoin, vous aurez des appareils avec plus ou moins de capacités. Mais quand on parle de Samsung Buds Pro Nous le fabriquons à partir d’écouteurs de dernière génération qui offrent une excellente qualité sonore aux utilisateurs qui les portent. Nous trouvons une version améliorée des Galaxy Buds traditionnels, vous trouverez donc un casque Bluetooth haute performance avec insertion de bouton. De plus, ils sont très confortables grâce à un nouveau design Cette conception réduit également la zone de contact entre l’oreille et le pavillon.

Sur le plan esthétique, la couleur métallique se démarque dans ses versions argent, noir et violet. Sur le plan technique, ils se distinguent par la qualité de reproduction et de capture audio grâce à leur système VPU. Grâce à ses trois microphones, les appels sonnent avec une grande qualité malgré le bruit et le vent. D’un autre côté, l’utilisateur qui les porte remarquera la qualité du casque grâce à la suppression du bruit externe. Mais cela ne s’arrête pas là, car le système de microphone amplifie également les sons à proximité pour améliorer l’expérience audio. Ils sont déjà disponibles pour environ 240 euros sur le site officiel de Samsung.

Samsung va de l’avant avec son SmartTag +

Nous parlons de l’arrivée des étiquettes intelligentes Apple depuis des mois, en attendant leur arrivée, mais Samsung a été en avance sur le temps. On parle de Galaxy SmartTag +, que vous pouvez placer sur n’importe quel objet ou même votre animal de compagnie pour les retrouver depuis votre mobile. Cette fonction est activée à partir de deux modes différents, chacun plus utile, et ils se connectent à votre téléphone via Bluetooth.

Le premier est le plus simple qui est le À proximité Trouver, qui utilise les vibrations et la réalité augmentée sur votre mobile pour le trouver dans l’espace. Le second est Réseau GalaxyFind avec lequel vous pouvez retrouver ce que vous avez perdu grâce aux signaux d’autres téléphones compatibles. Ceci est intéressant car si votre objet perdu n’est pas proche, il peut être proche d’un autre appareil et ainsi établir une localisation plus claire.

Nous ne devons pas non plus exclure l’une de ses fonctions liées à l’Internet des objets. Et vous pouvez personnaliser l’action pour interagir avec un autre appareil intelligent de la maison, comme augmenter ou baisser la température ou éteindre les lumières. Ils sont déjà disponibles sur le site de Samsung pour environ 35 euros.