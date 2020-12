La décision de ne pas inclure de chargeur et d’écouteurs dans le iPhone 12 a été l’un des plus controversés Manzana dans des années. Encore plus que de retirer la prise jack 3,5 mm. L’entreprise est allée encore plus loin en la retirant des boîtes des modèles sortis les années précédentes mais toujours en vente.

Après le lancement, Samsung a publié une annonce se moquant de la décision de Manzana. «Votre Galaxy vous offre tout ce que vous recherchez. Du plus basique comme le chargeur au meilleur appareil photo, batterie, performances, mémoire et écran 120 Hz », dit-il.

Mais une déclaration faite avec l’agence de régulation brésilienne, ANATEL, découvert par le blog brésilien Tecnoblog révèle que Samsung arrêtera également d’inclure le chargeur et les écouteurs dans le prochain Galaxy, qui pourrait être appelé S21 ou S30.

Il y aura trois appareils, Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra (ou S30, S30 + et S30 Ultra). Dans tous les cas, les boîtes se dispensent des deux accessoires. L’appareil ne serait livré qu’avec un câble USB-C, tout comme l’iPhone.

Samsung Galaxy sans chargeur: la rumeur se renouvelle

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs circulent sur la décision de cesser d’inclure le chargeur et les écouteurs dans les smartphones Samsung. Fin octobre, la nouvelle est apparue dans divers médias coréens.

La raison serait exactement la même que celle motivée Manzana pour prendre la décision: l’environnement, en produisant moins de plastique pour un accessoire généralement déjà présent dans les maisons et en optimisant le transport des appareils en réduisant la taille des boîtes.

Sera-t-il livré avec un chargeur ou non? Nous aurons confirmation dans quelques semaines, tant que la rumeur est réelle que le prochain Samsung Galaxy Il sera lancé bien avant la date à laquelle l’entreprise choisit normalement de présenter ses nouveaux produits phares.