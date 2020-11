Le Samsung Galaxy M51 nous a laissé une batterie imbattable, le M62 cherchera à surprendre avec le stockage.

Il y a quelques mois, nous avons vu comment la série Galaxy M de Samsung a intégré un nouvel appareil avec l’arrivée du Samsung Galaxy M51. Celui-ci atterrissait montrer la batterie (pas moins de 7 000 mAh de capacité) et avec le gros handicap de son logiciel (One UI Core).

Eh bien, à peine trois mois après la sortie du Galaxy M51, des fuites sont déjà apparues au sujet d’un nouveau téléphone pour la même série M, l’hypothétique ** Samsung Galaxy M62, ** qui se classerait comme le smartphone le plus puissant au monde. la gamme M que la firme coréenne a jamais fabriquée.

Savoir plus: Quel mobile Samsung dois-je acheter? Guide d’achat avec les meilleurs modèles de 2020

Nom non officiel mais prévisible

Le portail Sam Mobile a été en charge d’annoncer cette exclusivité. Comme indiqué, le Le nom du Samsung Galaxy M62 n’est pas encore confirmé, Mais ses sources lui ont dit que le développement du nouvel appareil de la famille M avait son nom de modèle SM-M625F, donc la relation établie est parfaitement logique.

Si l’on regarde les précédents appareils commercialisés par Samsung de ce style, on retrouve le Galaxy M40 en 2019 et le Galaxy M51 en 2020, donc si on continue la ligne marquée, en 2021 on verrait l’arrivée du M62.

Savoir plus: Les 12 meilleurs mobiles milieu de gamme du moment

Que pouvez-vous attendre du nouveau smartphone Samsung?

Selon les mêmes sources évoquées par Sam Mobile, le nouveau Samsung Galaxy M62 viendrait avec un Mémoire interne de 256 Go, le montant le plus large vu dans la série M.

On ne sait pas si ce sera la seule option disponible, mais il semble clair que ce sera l’une de ses grandes attractions comme cela s’est produit avec l’énorme batterie de son prédécesseur.

Samsung veut nous surprendre avec chaque détail, chaque nouvel appareil, et pour l’instant, il réussit.

S’il inclut enfin la possibilité d’un stockage de 256 Go, ce ne serait pas la première fois que Samsung l’intègrerait dans un appareil haut de gamme, puisque cela s’est déjà produit dans le Samsung Galaxy S20 FE tout juste sorti du four.