Selon les dernières fuites, Samsung aurait avancé le lancement du Galaxy S21 avec l’intention de les présenter en janvier 2021. Compte tenu de la proximité de cette date possible, les fournisseurs de Samsung confirment que l’entreprise a mis les lignes d’assemblage des futurs modèles à plein régime

Le prochain Samsung Unpacked ne serait pas trop loin selon les signes: la famille Samsung Galaxy S21 prend forme. Nous savions que la présentation était précoce, nous avons également connu la conception future des modèles. Et maintenant, nous savons que les Samsung Galaxy S21 Plus et Ultra sont entrés dans la chaîne de montage: des sources indiquent que la fabrication de masse a commencé.

Les Samsung Galaxy S21 Plus et Ultra seraient déjà prêts

Samsung Galaxy S21 Ultra a fui. Image de Steve Hemmerstoffer pour Voice

Compte tenu de la taille des modèles clés chaque année, Samsung a tendance à délocaliser la fabrication d’une bonne partie de ses composants afin de garantir un stock suffisant à la vente. Il est vrai que la marque développe et produit une bonne partie du matériel des téléphones, mais pas tous une partie de leurs entrepôts. En fait, il suffit de suivre les mouvements des fournisseurs pour savoir quand le processus de fabrication démarre. Selon WinFuture.de, ce processus est déjà en cours pour les Galaxy S21 Ultra et Plus.

La société n’a encore confirmé aucun lancement, nous devons prendre toutes les informations comme des rumeurs même si les sources sont suffisamment fiables. Ce n’est pas la première fois que nous faisons écho à la chaîne de fabrication Samsung autour du S21, mais maintenant, il n’y aurait plus de retour en arrière: la production de masse aurait commencé. Cela implique une avance dans le calendrier habituel de la marque: Le Samsung Galaxy S21 serait présenté en janvier 2021.

Selon WinFuture.de, le Samsung Galaxy S21 Ultra porterait le nom SM-G998; et le Samsung Galaxy S21 Plus resterait avec le SM-G996. Les deux se trouveraient déjà dans la production de masse pour répondre à la demande; avec un troisième modèle, le Samsung Galaxy S21 Lite (SM-G991), qui ne serait pas encore passé à cet état de fabrication.

Il y aurait un troisième modèle, le Samsung Galaxy S21 Lite, qui n’était pas encore entré dans le processus de fabrication de masse

L’avance sur les dates habituelles pourrait être en ligne avec les rumeurs qui parlent d’une demande plus faible que prévu autour du Samsung Galaxy Note 20. L’entreprise se retrouverait à repenser sa stratégie afin de minimiser l’impact précité sur les prévisions en anticipant l’arrivée du S21.

Via | WinFuture.de

Partager Samsung commence la fabrication en série du Galaxy S21 pour les présenter en janvier