Il y aura Samsung Galaxy Note en 2021: un porte-parole de la marque assure qu’ils travaillent sur un nouveau modèle.

Écrit par Christian Collado sur Samsung Galaxy Note

Il semble de plus en plus probable que le Galaxy Note20 ne sera pas le dernier modèle de l’histoire de la série Note. Malgré les rumeurs entendues ces dernières semaines semblaient se contredire, indiquant que la famille Galaxy Note pourrait être abandonnée, Un porte-parole de Samsung a confirmé qu’il y aura bel et bien un nouveau Galaxy Note en 2021.

Ceci est annoncé depuis le portail coréen Yonhap News, faisant référence aux déclarations d’un porte-parole qui a décidé de rester anonyme.

Il y aura Galaxy Note en 2021

Samsung lui-même a déjà confirmé son intention d’apporter les fonctions de la série Note à des modèles d’autres gammes, à commencer par le S-Pen, qui sera compatible avec le Galaxy S21 Ultra.

Mais, malgré les dernières rumeurs, cela n’implique pas que Note série va mourir. Du moins pas l’année prochaine. Le porte-parole susmentionné a déclaré qu ‘”ils se préparent à lancer une nouvelle série Galaxy Note l’année prochaine”, notant que le message confirmant que les fonctions Note atteindraient d’autres modèles “, ne signifie pas que la série Galaxy Note va être interrompu. “

Par conséquent, les amoureux de cette famille de terminaux peuvent pousser un soupir de soulagement, au moins pour un an de plus: malgré les différences de plus en plus mineures entre le Galaxy S et le Galaxy Note, et les raisons impérieuses d’arrêter la mise à jour Remarque série, tout indique qu’en 2021 nous verrons de nouveaux appareils de cette saga.