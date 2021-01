Le géant sud-coréen vole en bourse, en croissance de plus de 7% après avoir présenté les résultats financiers du dernier trimestre 2020 … Et dans quelques heures, les Galaxy S21 arrivent!

Au début de l’année tout Cela semblait indiquer que 2020 serait également une année mouvementée pour Samsung, complètement immergé dans une succession controversée après la disparition de Lee Kun-hee et après avoir vécu une énorme conspiration qui a même affecté des hauts niveaux de la Corée du Sud, même si finalement rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité, puisque la vérité est que l’année dernière n’a apporté que des nouvelles positives pour Samsung au moins en termes de résultats et de finances.

Et l’entreprise avait déjà annoncé à la fin du troisième trimestre que son pari pliant fonctionnait, et que ses ventes avaient augmenté de 50% de plus au milieu de la crise de l’industrie mobile, qui diminuait fortement pour la première fois au cours des 15 dernières années.

En tout cas, l’arrivée de l’iPhone 12 pour le quatrième trimestre a compliqué le scénario, même si comme on l’a lu dans Bloomberg il y a quelques heures, il semble que Samsung a poursuivi sa croissance au quatrième trimestre de 2020, annonçant aux investisseurs ses résultats positifs et participant à un rallye boursier qui a conduit à augmenter votre valorisation de plus de 7%… Et tout cela avant d’enseigner officiellement le Galaxy S21 dans quelques heures!

Samsung annonce 8,2 milliards de bénéfices d’exploitation au quatrième trimestre 2020, même si les attentes étaient encore plus élevées

Analyser le résultats publiés par la société sud-coréenne elle-même, la vérité est que non seulement la croissance des ventes de smartphones et le succès de ses dispositifs de pliage, bien plus chers que la moyenne du marché, ont contribué aux bons résultats économiques, porté également par son leadership dans la fabrication de semi-conducteurs, puces de mémoire et autres composants.

Donc en termes de résultat opérationnel Samsung peut se vanter d’avoir augmenté de 26% au cours d’une année mouvementée, des chiffres très importants dans le scénario pandémique que nous avons vécu, jusqu’à enregistrer un total de 8,24 milliards de dollars de bénéfices avec un chiffre d’affaires consolidé de plus de 55 900 millions de dollars.

Ce sont des chiffres brutaux, ils l’ont fait augmenter le stock de Samsung de plus de 7% ces derniers jours, même s’il faut certainement souligner également que les experts des principaux cabinets de conseil avait des attentes plus élevées, jusqu’à 8,7 milliards de dollars en résultat opérationnel.

Quoi qu’il en soit, je suis sûr La proximité de Unpacked 2021 a également contribué à ce rallye. dans lequel nous rencontrerons le Galaxy S21 dans toutes ses saveurs et avec tous ses nouveaux accessoires, appareils destinés à commander le catalogue Android dans les mois à venir tout en luttant avec Apple et son iPhone 12 pour l’hégémonie de l’industrie mobile.

Il semble que 2020 a sans aucun doute été une très bonne année pour les intérêts de Samsung et ses actionnaires, bien que l’entrée d’Apple dans le monde de la 5G et des fabricants chinois de plus en plus agressifs cherchant à combler le trou de Huawei sûr qu’ils rendent les choses très compliquées en 2021 que la firme sud-coréenne a voulu commencer à tourner avant tout le monde … Voyons ce qu’ils nous ont préparé jeudi, et si le Galaxy S21 tient ses promesses!

