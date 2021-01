Écrit par Nacho Castañón sur Samsung Galaxy S20

Bien que peu de gens le sachent, parallèlement à ses smartphones conventionnels, Samsung est une énorme entreprise qui en fabrique également des versions spéciales.

En ce sens, Samsung a depuis quelque temps un Galaxy S20 spécialement préparé pour les missions tactiques dans son catalogue de joyaux cachés et adapté aux besoins du des soldats du gouvernement fédéral et du ministère de la Défense des Etats-Unis. Un appareil doté d’un logiciel hautement personnalisé et d’un ensemble de fonctionnalités permettant au Galaxy S20 TE (c’est ce que l’on appelle cette chose) peut parfaitement fonctionner avec une variété de périphériques existants. Ça oui, pas à vendre aux utilisateurs réguliers.

En outre, l’appareil prend également en charge les exigences des applications classifiées et tactiques, en particulier celles conçues pour aider les soldats à naviguer sur des terrains complexes, des distances étendues et la perte potentielle de communication avec les unités de commandement. Le Galaxy S20 TE dispose également du Architecture DualDAR, qui offre deux couches de cryptage des données basées sur les normes NSA pour sécuriser les données top-secrètes pour les missions classifiées.

«Le développement de cette solution est le fruit de la coordination et des retours d’expérience de nos clients et partenaires du ministère de la Défense. Le Galaxy S20 Tactical Edition fournit au guerrier une technologie qui lui donnera un avantage sur le terrain.tout en fournissant à vos équipes informatiques une solution facile à mettre en œuvre et hautement sécurisée qui répond aux exigences de leur environnement réglementé », a déclaré Taher Behbehani, responsable de la division Mobile B2B, vice-président senior et directeur général de Samsung Electronics America.

Le Samsung Galaxy S20 spécial pour l’armée: plus fort, plus rapide et plus sûr

Entre autres fonctions, le Samsung Galaxy S20 TE propose également des gestionnaires de programmes fédéraux et des cadres supérieurs une solution mobile facile à gérer et à mettre en œuvrePropulsé par une large gamme de technologies et soutenu par la garantie de la plate-forme de mobilité Samsung Knox Defense Grade. Par exemple, il aide les soldats à rester connectés dans des opérations multi-domaines en se connectant facilement à radios tactiques et systèmes de mission, prêt à l’emploi, garantissant des opérations sans interruption. De plus, la prise en charge du réseau pour Private SIM, 5G, Wi-Fi 6 et CBRS garantit qu’une connexion est maintenue dans les environnements multi-domaines.

L’appareil fournit également une connaissance de la situation complète et précise à temps plein car il répond aux besoins uniques de l’armée grâce à la personnalisation de nombreuses fonctions de l’appareil, telles que un mode de vision nocturne qui permet d’allumer ou d’éteindre l’écran de l’appareil lors de l’utilisation de lunettes de vision nocturne; ou un mode furtif qui permet à toutes les transmissions RF d’être silencieuses pour des communications hors réseau complètes. Il s’agit aussi de un appareil léger et facile à transporter Il offre le pouvoir de mener à bien une mission, en partie grâce à son processeur Octa-Core 64 bits.

Finalement, Le Galaxy S20 TE est basé sur Samsung Knox, la plate-forme de sécurité mobile de niveau défense qui protège votre appareil du matériel via des couches logicielles. L’architecture DualDAR sécurise davantage l’appareil avec deux couches de cryptage, même lorsque l’appareil est éteint ou non authentifié. Un système de défense intégré multicouche qui aide le Galaxy S20 TE à répondre aux exigences réglementaires les plus strictes de l’industrie.