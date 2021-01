Petit à petit, de plus en plus de modèles de téléphones Samsung reçoivent la nouvelle version de la couche avec laquelle le fabricant coréen diffuse le système d’exploitation Android. Comme vous le savez peut-être déjà, il s’agit d’une interface utilisateur unique, qui en la dernière version atteint déjà le numéro 3.0. Une couche qui a récemment atteint le Galaxy Note 20 Ultra ou le Galaxy Note 10 et qui cache quelques surprises qui étaient passées inaperçues.

Et c’est que parmi toutes les améliorations et nouveautés, un changement apparaît qui affecte tous ceux qui ne voient pas avec de bons yeux la perforation de l’appareil photo sur l’écran ou un appareil photographique en forme de goutte. Si ceux-ci, dans les versions précédentes de One UI, pouvaient le cacher en créant une bande noire “artificielle”, cette option n’apparaît plus avec One UI 3.0.

La caméra, toujours visible

Si hier nous avons vu comment le Galaxy S10 a commencé à recevoir la nouvelle couche de personnalisation de Samsung, nous connaissons maintenant un changement qui affecte la possibilité de déguiser l’existence du trou dans l’écran pour la caméra ou la caméra avec une forme de goutte.

Selon GalaxyClub.nl, après la mise à jour, et si nous allons dans le chemin “Paramètres”> “Écran”> “Application plein écran”> “Paramètres avancés” nous ne trouverons pas l’option pour masquer l’encoche de la caméra sur l’écran.

Une option précédemment existante qui fait défiler les éléments de l’interface utilisateur vers le bas, créant l’illusion d’optique d’une lunette plus épaisse et cela permettait de cacher le trou et qu’il ressemblait à celui montré par les téléphones avec cadres.

À partir de cette option, vous ne pouvez plus utiliser l’option “Masquer le recadrage de la caméra” et la caméra sera toujours visible une fois que nous mettons à jour One UI 3.0. Et attention, il ne semble pas que ce soit une erreur résoluble comme celle qui a affecté les graphiques de la batterie. A défaut de savoir s’il s’agit d’un échec ou d’un mouvement intentionnel, la vérité est que c’est une option qui disparaît des menus.

