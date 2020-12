Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture

La nouvelle norme a changé notre façon de vivre, et surtout notre façon de travailler, nous faisant nous adapter en quelques mois à des années d’innovation technologique. Sachant cela, Samsung souhaitait mettre des connaissances clés à la disposition de ceux qui en ont besoin pour pouvoir s’adapter au nouveau contexte mondial et améliorer leur productivité grâce à la technologie mobile, en particulier ceux qui utilisent leur Smartphone pour travailler ou étudier tous les jours.

Si tel est votre cas, ne manquez pas l’occasion de participer à Classe de puissance, une initiative présentée par Galaxy Note20 et organisé par Samsung près de eClass, dans lequel des cours en ligne gratuits seront enseignés pour faire de votre smartphone votre meilleur outil de travail.

Il y a 600 places disponibles pour postuler en ligne gratuitement. Pour obtenir un quota, il est nécessaire de faire une demande en ligne, puis de recevoir une confirmation de l’attribution du quota.

“Comme notre Galaxy Note20, classe de puissance s’adresse aux personnes qui cherchent constamment à maximiser l’efficacité dans toutes les tâches qu’elles exécutent, en espérant rapidité et efficacité dans chacune d’entre elles. Nous pensons qu’en participant à nos cours avec eClass, ils connaîtront non seulement tout le potentiel de la technologie mobile, mais apprendront également à être plus productifs à une époque de nouvelle normalité », déclare Marcelo Fuster, responsable Smartphone chez Samsung Electronics Chili.

Utilisant la méthodologie eClass et montrant tout le potentiel de la technologie mobile en tant qu’allié à l’heure du télétravail, Nicole Putz (Entrepreneur et Personal Branding), Cristóbal Valdés (fondateur du laboratoire photographique Migo), Tomás Westenenk (Photographe et architecte) et Connie Achurra (communicateur), sera en charge d’enseigner différentes classes, allant de la création de l’image de votre entreprise à la promotion de votre entreprise sur les réseaux sociaux. Le tout dans un langage simple et clair qui vous permettra de mettre en pratique ce que vous avez appris en utilisant simplement votre Smartphone.

“Depuis eClass nous n’hésitons pas à faire partie de ce grand projet développé par Samsung, car cela rejoint parfaitement notre objectif en tant qu’entreprise: aider les gens à rester à jour grâce à une étude permanente. Cette initiative, qui sera en vigueur pendant 6 mois 100% en ligne, est conçue dans le contenu et la conception pour un profil d’étudiant innovant et technologique en constant défi, capable d’apprendre, de travailler et de profiter de son appareil mobile », déclare María de los Ángeles Toledo , responsable marketing et communication de eClass.

Les cours enseignés seront:

-Créer l’image de votre entreprise – Nicole Putz

-Stratégie de marque pour les réseaux sociaux – Cristóbal Valdés

-Images de niveau professionnel pour votre entreprise – Thomas Westenenk

-Prenez votre entreprise où que vous alliez – Connie Achurra

Comment s’inscrire?

Les personnes intéressées peuvent entrer sur le campus virtuel à l’adresse https://galaxynote20.eclass.com/ et s’inscrire pour demander un quota, ce qui leur permettra de participer à tous les cours disponibles. Il vous suffit de remplir le formulaire et d’entrer avec le code Classe de puissance. Les cours débuteront en décembre 2020 et les personnes sélectionnées seront contactées par e-mail pour recevoir plus d’informations.

