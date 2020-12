Les créateurs de Fortnite lancent une autre raillerie chez Apple pour avoir supprimé leur jeu de l’App Store, et cette fois, ils se sont associés à Samsung pour le faire.

Depuis que le feuilleton entre Epic Games et Apple s’est terminé avec Fortnite retiré de l’App Store iOS, le développeur du jeu a décidé de commencer sa guerre contre le géant de Cupertino, via le mouvement Free Fortnite par lequel Apple et Google sont tenus de supprimer l’obligation de payer 30% des revenus du jeu aux entreprises en tant que commission.

Ce mouvement nous a laissé des moments comme le tournoi «anti-pomme» de Fortnite organisé il y a quelques mois, ou plus récemment, un nouveau «trolling» vers Apple produit par Epic Games en collaboration avec Samsung -Qui d’autre-.

Epic Games et Samsung envoient une Galaxy Tab S7 à certains influenceurs

Comme dans MacRumors, la stratégie d’Epic Games a été d’envoyer, en collaboration avec Samsung, une boîte avec différents produits à certains influenceurs.

Cette boîte, qui rappelle d’ailleurs très bien celles qu’Apple utilisait il y a des années pour emballer ses produits – même la typographie est la même – contient à la fois une tablette Galaxy Tab S7 et une veste avec le logo de la flamme Fortnite en utilisant les couleurs qui ont coloré le logo Apple dans les années 1980.

Sur la boîte et sur la veste elle-même, vous pouvez lire le slogan Free Fortnite. Cela rappelle d’ailleurs un vêtement que certains employés d’Apple portaient il y a plusieurs années.

😳 #freefortnite pic.twitter.com/HUtZwkO4D1 – Greg Miller (@GameOverGreggy) 21 décembre 2020

En plus de cela, une carte est incluse indiquant que, bien que Fortnite n’est toujours pas disponible dans l’App Store iOS et Google Play, il est possible de télécharger le jeu via le Galaxy Store, où d’ailleurs, le titre a été choisi jeu de l’année. Pendant ce temps, les utilisateurs d’Android peuvent téléchargez le jeu depuis la boutique officielle Epic Gameset utilisateurs iOS toujours informe télécharger le jeu, et seuls ceux qui l’avaient déjà sur leurs appareils peuvent continuer à jouer, bien que ne recevra aucune mise à jour d’aucune sorte.

Ce n’est qu’une tentative de plus d’Epic Games pour tenter de discréditer Apple après que son jeu ait été retiré du magasin pour ne pas avoir obéi aux règles de l’App Store. Il ne faut pas non plus oublier que Google est également dans le collimateur d’Epic, et en raison de sa décision de supprimer le jeu du Play Store, il fait également face à un procès du développeur Fortnite.