On ne s’est pas encore remis de la polémique d’Apple et de l’iPhone 12 lorsqu’un changement de stratégie commence à sonner chez Samsung: selon les médias coréens, la société envisagerait de retirer les écouteurs et le chargeur de son prochain gros smartphone, le Samsung Galaxy S21. Les rumeurs proviennent de sources industrielles.

Que cela nous plaise ou non, Apple définit la tendance. Tant dans la conception que dans les communications marketing, ainsi que dans les fonctionnalités qui incluent (ou perdent) votre iPhone. Ainsi, quand Apple a confirmé qu’il supprimait le chargeur et les écouteurs de l’iPhone 12 (et d’autres appareils qui seront commercialisés à partir de maintenant), nous étions tous clairs que Les fabricants d’Android finiraient par adopter cette stratégie. C’est arrivé avec la prise jack 3,5 mm et cela arrivera avec le chargeur, peut-être plus tôt que prévu.

Samsung envisagerait de retirer les chargeurs et les écouteurs

Annonce officielle de Samsung se moquant de la décision d’Apple et des chargeurs

Lorsqu’il a été confirmé qu’Apple avait retiré les accessoires de l’emballage de l’iPhone 12 il y avait plusieurs marques qui se moquaient publiquement, y compris Samsung lui-même. Tel que publié par certaines divisions de la société sur les réseaux sociaux, Samsung a affirmé que le chargeur était inclus avec le Galaxy. Et il ne serait pas étrange qu’il change d’avis puisque la même chose s’est produite avec la prise jack 3,5 mm: après se moquer d’Apple de ne pas l’avoir incluse, Samsung a fini par le retirer de sa gamme de téléphones, à commencer par les Samsung Galaxy A8.

Que Samsung finisse par retirer les écouteurs et le chargeur de certains de ses mobiles est clair, ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est que les rumeurs annoncer le changement de stratégie sur un mobile qui ne devrait pas tarder à se présenter, le Samsung Galaxy S21. Ce mobile a déjà fait l’objet d’une fuite même en images, sa présentation est prévue pour fin 2020 ou début 2021. Et selon le média coréen réputé ChosunBiz Samsung envisagerait de suivre le mouvement donné par Apple, ce qui n’a rien d’étrange compte tenu de la trajectoire du constructeur.

ChosunBiz allègue des sources de l’industrie coréenne, nous ne devons pas prendre la filtration comme quelque chose de sûr. Les médias coréens parlent du retrait du chargeur et des écouteurs «basiques», une action qui réduirait la taille de l’emballage et aussi l’impact environnemental; en même temps, cela augmenterait les bénéfices de l’entreprise en augmentant également la marge de vente.

Ce n’est pas la première fois que Samsung élimine les écouteurs de sa gamme supérieure puisque les Samsung Galaxy Note 20 sont vendus sans ledit accessoire aux Etats-Unis (Samsung les livre gratuitement si le client en fait la demande). Ce serait une nouveauté de retirer le chargeur, élément indispensable pour donner vie au téléphone. Nous verrons si cela arrive enfin avec le Samsung Galaxy S21, car c’est la stratégie que suivront bon nombre de fabricants.

Via | ChosunBiz

