One UI 3 est en route vers un grand nombre de téléphones et de tablettes Samsung, à commencer par les plus modernes (et haut de gamme) de l’entreprise. Peu de temps avant le début officiel de la mise à jour stable Samsung a publié des captures d’écran et détaille ce que le nouveau One UI 3 apporte. Appels vidéo en plein écran, nouvelles façons de personnaliser et plus encore.

La prochaine grande mise à jour du Samsung Galaxy a commencé dans le Samsung Galaxy S20 et le Samsung Galaxy Note 20 avec une version bêta disponible dans des pays très spécifiques, pas en Espagne pour le moment. Avec cette mise à jour vient Android 11 et une quantité remarquable de nouvelles pour la couche personnalisée, à la fois esthétiques et nouvelles options. Nous en connaissions certains grâce à la fuite et aux premiers utilisateurs, mais nous ne connaissions pas les détails officiels de Samsung. Maintenant la société a mis à jour le site Web One UI pour afficher certaines de ces nouvelles fonctionnalités.

Une interface utilisateur 3 devrait arriver à partir de novembre

Esthétique repensée pour l’écran de verrouillage et la zone de notification

Comme nous l’avons dit, La version bêta avec Android 11 et One UI 3 est en cours de déploiement sur le Samsung Galaxy S20 et le Samsung Galaxy Note 20. Avec l’arrivée progressive dans différents pays (il faut s’attendre à ce que nous ayons également la bêta en Espagne), One UI 3 ne serait pas si loin de la version stable selon Samsung lui-même: la première date de mise à jour est novembre 2020. Ceci est détaillé par l’entreprise sur le site Web One UI.

Nous connaissions déjà tous les détails de One UI 3.0 grâce à la première version bêta qui a atteint le Samsung galaxy S20. Maintenant, Samsung a montré les détails officiels de certaines des nouvelles fonctionnalités incluses:

Refonte de la zone de notification et du menu d’actions rapides. L’écran de verrouillage adapte son design aux grandes cartes également présentes dans la zone de notification. Les widgets sont améliorés. Samsung comprend 10 catégories de fonds d’écran pour l’option «Écran de verrouillage dynamique». Améliorations du multitâche de la tablette et du Galaxy Fold. La «fenêtre multi-active» permet de plus grandes options de gestion pour jusqu’à trois applications simultanées.

Appel vidéo plein écran. Ceux-ci sont compatibles avec AR Emojis.

Appel vidéo plein écran

Si vous voulez essayer One UI 3 et que vous avez un Galaxy S20 ou Galaxy Note 20, nous vous recommandons consultez régulièrement l’application Samsung Members pour savoir si votre téléphone prend déjà en charge la version bêta. Quant à la version stable, elle commencera à arriver, au moins par anticipation, à partir de ce novembre; et cela durera sûrement jusqu’à mi-2021 pour couvrir l’ensemble du catalogue de téléphones mobiles compatibles avec la mise à jour.

