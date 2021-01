Le processeur est le cœur et le cerveau du smartphone. C’est la partie qui donne toutes ses capacités au terminal, bien que l’utilisation de ces caractéristiques et la façon de distribuer la puissance dépendent du modèle. Chacun a ses propres capacités et il existe plusieurs grandes entreprises sur le marché. Samsung est l’un d’entre eux et a enfin présenté l’Exynos 2100, le processeur fourni avec le Galaxy S21.

Nouveau mobile, nouveau processeur

Lorsqu’il s’agit d’un mobile de pointe, vous ne pouvez pas lésiner sur les fonctionnalités, surtout s’il s’agit de votre propre téléphone. Cette leçon a été bien apprise chez Samsung après avoir vu de quoi la concurrence est capable et pour son prochain smartphone, elle veut également être à la hauteur de la tâche. Et pour cela, il montre quel sera le processeur du Galaxy S21 qu’il a surnommé Exynos 2100.

Le transformateur de la maison coréenne promet d’occuper un espace de 5 nm où toute la puissance est condensée. L’entreprise met une puce sur la carte qui promet de grandes améliorations en termes de consommation et de performances. Cela peut ne pas sembler grand-chose si nous vous disons que cela s’améliore 20 et 10 pour cent respectivement, mais cela se voit lors de l’utilisation du terminal. Surtout les joueurs auront un Puce Mali G78MP14 qui apportera fluidité et stabilité aux jeux à chaque séance.

Mais ce ne sont pas les seules améliorations, car l’un des points forts du Samsung Exynos 2100 est le multimédia. La raison réside dans les capacités maximales des lentilles qu’il peut prendre en charge car il n’atteint rien de moins que 200 MPX, un peu moins du double de la version précédente. C’est si un seul objectif est utilisé, car si nous passons à un système double, nous avons un tandem de 32 + 32 MPX. Ne parlons plus de ce que sont les formats, que nous décomposons ci-dessous.

Le 8K a été le fer de lance des utilisateurs les plus exigeants en matière d’enregistrement et il revient maintenant avec des améliorations. Aux capacités que nous avons vues l’année dernière (8K à 30 ips et 4K à 120 ips) s’ajoute une augmentation des images par seconde à la résolution maximale. Conclusion: on trouvera 8K à 60 fps.

Processeur domestique, terminal moins cher

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses qui contribuent Exynos 2100. Il sera disponible pour l’arrivée de Galaxy S21, mais la question est de savoir si la société coréenne pariera entièrement sur un appareil avec la puce maison pour tous les marchés ou y aura-t-il des variantes avec la dernière de Qualcomm. Nous le saurons très bientôt, mais ce qui est clair, c’est qu’avec un processeur domestique, le coût est réduit et le prix devient plus tentant pour l’utilisateur.