Un mobile intelligent Galaxy Note 20 FE pas officiellement annoncé, il a été accidentellement mentionné sur la page d’accueil officielle du portail brésilien de Samsung. Ce serait la version économique de la dernière version du phablet, la Note 20.

Samsung a consolidé sa position de numéro un mondial dans la vente de smartphones au dernier trimestre, livrant près de 80 millions d’unités pour une part de marché de 22%. La distance avec Huawei s’est accrue après la chute de ce dernier en raison du blocus de Trump et les suivants, Xiaomi et Apple, sont très loin des ventes de Samsung.

Bien que les données de la firme sud-coréenne soient très bonnes, même au milieu de la baisse de 4% du secteur, il y a des rumeurs selon lesquelles le Note 20 ne fonctionne pas comme prévu et Samsung aurait dû réduire la production de son produit phare. Compte tenu du lancement du Galaxy S20 FE, il n’est pas surprenant que d’autres modèles reçoivent un traitement «Fan Edition» ce qui réduit légèrement les fonctionnalités, mais offre à l’utilisateur un prix moins cher.

Samsung a utilisé ce type de FE (versions “ mini ” du haut de gamme) pour se remettre de la problématique Galaxy Note 7 afin que le Galaxy Note 20 FE ne soit pas exclu avant le lancement du S21 attendu en début d’année pour contrer la lancement de l’iPhone 12.

Les détails de ce Galaxy Note 20 FE ne sont pas connus, à l’exception de la taille de l’écran mentionnée dans le portail brésilien de Samsung, en le plaçant à 6,5 pouces. Le chipset Snapdragon 865+ serait sûrement remplacé par une autre version moins performante telle que l’Exynos de Samsung.

En spéculant, la RAM pourrait être placée à 6 Go, tandis que la capacité de stockage serait abaissée à 128 Go, ainsi que les performances du système de caméra. Bien que cela maintienne la conception globale et la qualité de fabrication, il n’est probablement pas certifié IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Il est certain qu’il conserverait le stylet S Pen qui a été la marque de fabrique de toute la série depuis son lancement.

Le grand objectif de ce Galaxy Note 20 FE serait d’offrir le haut de gamme à un prix nettement inférieur pour aider à vendre la série. Le problème est connu, il court le risque de cannibaliser ses grands frères. Nous attendrons la confirmation de Samsung.