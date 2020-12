Deux des milieu de gamme les moins chers de Samsung, en tête-à-tête: le Samsung Galaxy A30 contre le Galaxy A20.

Un seul chiffre dans leur nom les rend différents. Au moins à l’œil nu. La réalité est qu’entre le Samsung Galaxy A30s et le Galaxy A20s il y a plus de différences qu’on ne pourrait l’imaginer.

Ils sont deux des téléphones les moins chers de la série Galaxy A de Samsung, et à ce titre, font également partie des le plus populaire de sa série. Mais lequel est le meilleur? Aujourd’hui nous voulions comparer les différences qui existent entre ces deux modèles, pour vous aider à décider lors de votre futur achat si vous évaluiez l’un ou l’autre de ces deux terminaux.

Design et écran: plastique et encoche

Comme il est d’usage dans cette catégorie d’appareils Samsung, le design est relégué au second plan, et il est courant de voir comment l’esthétique est pratiquement tracée entre des terminaux de prix similaire.

Ce n’est pas différent dans les Galaxy A20 et A30, où nous trouvons un corps en plastique de dimensions similaires – environ 16 centimètres de haut dans les deux cas, et pesant moins de 200 grammes – et avec des caractéristiques esthétiques très similaires.

Ce qui n’est pas si similaire, c’est l’écran. Dans ce cas, le Galaxy A30s a un avantage en incorporant un Écran AMOLED Diagonale de 6,4 pouces, capable d’offrir un meilleur résultat en termes de reproduction des couleurs, de luminosité et de contraste que le Galaxy A20 de 6,5 pouces, basé sur la technologie LCD.

Dans les deux cas, oui, la résolution est HD + et nous n’avons pas trouvé de fréquence de mise à jour élevée. De plus, ils partagent une autre caractéristique comme l’existence d’une «encoche» en forme de goutte d’eau qui abrite la caméra frontale.

Caméras: trois capteurs avec des leaders différents

Et, en parlant d’appareils photo, nous entrons pleinement dans la section photographique pour trouver deux systèmes qui, bien que similaire sur le papier.

Les deux modèles intègrent trois capteurs sur son dos, l’un d’eux 8 mégapixels ultra grand angle, et une autre profondeur de 5 mégapixels. Cependant, le capteur principal est différent pour chaque appareil.

Le Galaxy A30s monte un Caméra de résolution 25 mégapixels, tandis que l’A20s se contente d’un capteur de 13 mégapixels. Bien que, comme nous le disons habituellement, Les chiffres ne font pas tout, dans ce cas, le point va en faveur de l’A30 car il est capable de capturer des images plus lumineuses et plus détaillées que son jeune frère.

Il y a aussi des différences à l’avant, puisque le Le Galaxy A30s monte un seul capteur de 16 mégapixels, ce qui dans le cas de l’A20 réduit sa résolution à 8 mégapixels.

Batterie et performances: autonomie par drapeau dans le milieu de gamme abordable

Une autre caractéristique que nous trouvons généralement dans les terminaux milieu de gamme de Samsung est capacité de batterie élevée, ce qui donne aux appareils un bonne autonomie.

Dans ce cas, ce n’est pas différent, puisque les deux terminaux ont un Batterie d’une capacité de 4000 mAh qui offre des résultats plus que dignes, en partie grâce à l’utilisation d’un processeur efficace.

Ils partagent également technologie de charge, avec 15W de puissance maximale admise qui offrent une vitesse de charge digne, bien que loin d’atteindre le niveau des technologies les plus rapides.

Processeur et mémoire: même moteur Exynos pour ces parents

Huit cœurs et une fréquence d’horloge maximale de 1,8 GHz sont les paramètres les plus importants du Processeur Exynos qui donne vie aux Galaxy A30 et Galaxy A20. Dans les deux cas on parle de la même puce, accompagnée de 3 ou 4 Go de RAM, et d’un stockage de 32 ou 64 Go. Cependant, il y a la possibilité de achetez le Galaxy A30 avec 128 Go de stockage.

Un détail important est le fait que les deux modèles prennent en charge l’extension de mémoire via une carte microSD.

Connectivité: l’essentiel dans le milieu de gamme, avec un manque important

Vous ne trouverez pas les dernières avancées en matière de connectivité dans aucun de ces deux modèles, mais vous pouvez être sûr que vous pouvez profiter de l’essentiel dans ce sens.

Et l’essentiel couvre tellement aspects tels que USB Type C, inclus dans les deux terminaux, comme Bluetooth –5.0 sur le Galaxy A30s et 4.2 sur l’A20s–, Wi-Fi bi-bande ou GPS.

Cependant, si vous pensez à effectuer des paiements mobiles, vous feriez mieux d’opter pour le Galaxy A30. Et c’est le modèle le moins cher manque de puce NFC, il n’est donc pas possible d’utiliser des services tels que Samsung Pay ou Google Pay.

Autres caractéristiques

Nous avons déjà examiné le différences les plus importantes et frappantes entre les Galaxy A20 et Galaxy A30. Mais ce ne sont pas les seules inégalités présentes dans la fiche technique des deux modèles.

Un détail très différent que l’on peut trouver se réfère au position et type de lecteur d’empreintes digitales utilisé. Car alors que le Galaxy A30s s’engage dans une solution plus futuriste en intégrant le lecteur sous la vitre de l’écran, l’A20s utilise un formule plus classique en ayant un Capteur capacitif situé à l’arrière.

Mis à part les opinions subjectives, la vérité est que Le capteur capacitif Galaxy A20s peut offrir une meilleure expérience être un capteur plus rapide et plus précis que l’optique du Galaxy A20. De plus, le fait d’occuper une position derrière le téléphone, en fait un capteur plus facile et plus rapide à identifier avec notre doigt.

Il faut dire aussi qu’en sortant, les deux modèles ont Android 10 Et ils devraient recevoir Android 11. Les deux, en outre, devraient le faire en août de l’année prochaine 2021.

Samsung Galaxy A30s vs Galaxy A20s, quelle est la meilleure option?

Lorsque votre budget est serré, décidez un mobile pas cher ou autre cela peut entraîner plus d’un mal de tête. C’est pourquoi notre idée avec cette comparaison est essayez de clarifier tous les doutes cela peut survenir lors du choix entre les Galaxy A20 et A30.

Bien que les deux modèles partagent caractéristiques essentielles telles que la capacité de la batterie, le processeur ou l’apparence physique, le Galaxy A30s présente un avantage sur certains aspects, notamment l’écran ou la photographie.

Par conséquent, étant donné que la différence de prix aujourd’hui n’est pas trop perceptible – les Galaxy A30 peuvent être achetés pour environ 180 euros et les Galaxy A20 pour environ 150 euros -, notre recommandation serait étirer légèrement le budget et pariez sur le modèle le plus cher.

